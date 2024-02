Namorada de Arthur Aguiar exibe barrigão explodindo na reta final da gestação

Prestes a dar à luz ao primeiro filho com Arthur Aguiar, Jhenny Santucci impressiona ao compartilhar novos registros do barrigão

Nesta quinta-feira, 01, Jhenny Santucci usou as redes sociais para dividir sua ansiedade pela chegada de seu primeiro filho com Arthur Aguiar, o pequeno Gabriel. Na reta final da gestação do menino, a futura mamãe impressionou os seguidores ao compartilhar novos registros de seu barrigão em um ensaio fotográfico.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a empresária e influenciadora digital compartilhou registros que foram capturados pela fotógrafa Jeniffer Castro. Nas imagens, Jhenny posa totalmente ao natural de forma artística, cobrindo os seios com as mãos e o cabelo, enquanto exibe completamente o barrigão que carrega o primeiro herdeiro.

“Bom dia com 40 semanas por aqui”, Jhenny aproveitou para revelar a idade gestacional do bebê, que pode nascer a qualquer momento. Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com o tamanho do forninho: “Gente, tem que tirar esse neném daí. Não é perigoso, não?”, perguntou uma fã. “Vem Gabriel! Estamos todos ansiosos!”, disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jheny (@jhenysantucci)

Arthur também aproveitou para deixar um elogio para a namorada e mãe de seu segundo herdeiro: “Linda”, disse o ator e cantor apaixonado. Vale lembrar que eles reataram o relacionamento há pouco tempo. A reconciliação foi oficialmente anunciada em um vídeo nas redes sociais, no qual trocaram beijos, logo após comemorarem juntos a virada do ano.

"Game over para a gente aqui. Feliz ano novo para vocês, tudo de mais lindo na vida de vocês. Sophia já dormiu, Gabriel também, agora nós vamos”, o ator revelou que passou as festividades de fim de ano ao lado da empresária e dos herdeiros, Sophia, que é fruto da antiga relação com Maíra Cardi e o Gabriel, que ainda está no forninho.

Vale lembrar que Arthur anunciou que colocou um ponto final em sua relação de três meses com a empresária Jheny Santucci, apenas três dias após eles anunciaram a gestação do primeiro filho nas redes sociais. Mesmo em meio ao término, eles sempre mantiveram a união em prol do bebê durante toda a gestação e fizeram diversas aparições juntos.

Namorada de Arthur Aguiar detalha relação com filha do ator:

Em uma conversa sincera com o Portal Leo Dias, Jheny Santucci relatou o grande carinho que Sophia Cardi, de cinco anos, fruto do antigo casamento de Arthur com a coach Maira Cardi, tem com sua barriga: "É uma princesa, muito carinhosa comigo e com Gabriel. Ela fala que está ansiosa para conhecer e brincar com seu irmãozinho”, disse a empresária.

“Tenho certeza que será uma irmã muito maravilhosa", Jhenny rasgou elogios para a pequena. Mamãe de primeira viagem, ela também aproveitou o bate-papo com o colunista para confessar que está apreensiva com as mudanças que ocorrerão após o nascimento do bebê; veja o desabafo da namorada de Arthur Aguiar.