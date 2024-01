Nova chance! Arthur Aguiar celebra reconciliação com a ex-namorada grávida

Arthur Aguiar anuncia reconciliação com a ex-namorada grávida, Jheny Santucci; ator tinha colocado um ponto final na relação no início da gestação

Arthur Aguiar tem motivos de sobra para comemorar! Além de celebrar a chegada de um novo ano e a doce espera por seu segundo filho, Gabriel, ele acaba de reatar seu namoro com a mãe do herdeiro. No último domingo, 31, o ator e cantor usou as redes sociais para celebrar sua reconciliação com a empresária e influenciadora digital Jheny Santucci.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o campeão do reality show da Globo, o ‘Big Brother Brasil’ apareceu em um vídeo coladinho com a empresária e entregou a nova chance para o romance: “Desisti de tentar tirar foto, não deu certo, sem fotos”, ela brincou com a atual namorada enquanto dava risada.

Foi então que o ator beijou a amada: “Game over para a gente aqui. Feliz ano novo para vocês, tudo de mais lindo na vida de vocês. Sophia já dormiu, Gabriel também, agora nós vamos”, o ator revelou que passou a virada do ano ao lado da empresária e dos herdeiros, Sophia, que é fruto da antiga relação com Maíra Cardi e o Gabriel, que ainda está no forninho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Relembre o término de Arthur Aguiar e Jheny Santucci:

Vale lembrar que Arthur Aguiar anunciou que colocou um ponto final em sua relação de três meses com a empresária Jheny Santucci, apenas três dias após eles anunciaram a gestação do primeiro filho. Logo após o término, a morena compartilhou um desabafo em seu perfil confessando que "não estava sendo fácil" lidar com essa situação.

Além disso, em entrevista à CARAS Brasil, a empresária e influenciadora diigital abriu o jogo sobre a relação com o ex-namorado e também falou sobre os próximos passos da gestação: "[Anunciar o término] foi uma decisão dele, porque muitos fãs pressionam e perguntam. E eu concordei, não fui contra", ela revelou.

Mesmo em meio ao término, eles mantiveram a união em prol do bebê durante toda a gestação. Arthur acompanhou a modelo nos exames gestacionais, participou de todos os momentos e planejou o chá revelação. Na ocasião, o casal esbanjou felicidade ao descobrirem que estavam à espera de um menino e decidiram o nome do pequeno juntos.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci levantaram suspeitas de reconciliação:

No começo deste mês, Arthur Aguiar e Jheny Santucci já tinham dado alguns sinais de que estavam ensaiando uma nova chance. Através de seu perfil oficial no Instagram, a empresária e influenciadora dividiu os bastidores do ensaio ao lado de seu ex-namorado. Eles foram até um campo para registrar as imagens em meio a natureza.

Com roupas claras, eles posaram abraçados, caminhando juntos e outras poses que evidenciaram a boa relação entre os dois. Nos comentários, os seguidores do antigo casal também elogiaram a postura: “Deus abençoe sempre sua família” disse um. “Se voltaram desejo felicidades ao casal”, outro teorizou sobre uma possível reconciliação.