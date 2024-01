Namorada de Arthur Aguiar detalha relação com Sophia, filha do ator

À espera do primeiro filho com Arthur Aguiar, Jheny Santucci falou sobre a ansiedade de Sophia Cardi em conhecer o irmão: 'Uma princesa'

A influenciadora Jheny Santucci, namorada do ator e ex-BBB Arthur Aguiar, falou um pouco sobre a reta final de sua gestação. Ela, que está à espera de Gabriel, seu primeiro filho com o famoso, também falou a respeito de sua relação com Sophia Cardi, sua enteada.

"Essa reta final passa muito devagar, barriga bem pesada e muita ansiedade!", declarou Jheny em conversa com o Portal Leo Dias. Mamãe de primeira viagem, ela confessou estar apreensiva com as mudanças que ocorrerão após o nascimento do bebê.

"É um mundo completamente diferente e novo. Confesso que dá um frio na barriga pensando em como será daqui pra frente, a maternidade é uma caixinha de surpresas e muita coisa irá mudar. Mas farei de tudo pra ser a melhor mãe que eu puder para o Gabriel", disse, reforçando que, mesmo trabalhando, irá priorizar o tempo com o pequeno assim que ele chegar ao mundo.

Ao longo da conversa com o Portal Leo Dias, Jheny Santucci relatou o grande carinho que Sophia Cardi, de cinco anos, fruto do antigo casamento de Arthur com a coach Maira Cardi, tem com sua barriga. "É uma princesa, muito carinhosa comigo e com Gabriel. Ela fala que está ansiosa para conhecer e brincar com seu irmãozinho, tenho certeza que será uma irmã muito maravilhosa", disse ela, por fim.

Vale lembrar que Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciaram publicamente a volta do namoro em janeiro, minutos depois da virada do ano. Na ocasião, o campeão do BBB 22 usou as redes sociais para celebrar a reconciliação do casal.

Grávida, namorada de Arthur Aguiar faz desabafo

Grávida pela primeira vez, a influenciadora digital Jheny Santucci surpreendeu ao contar que levou um susto durante a gravidez ao perder o tampão mucoso muito cedo. Por causa disso, ela teve que tomar algumas atitudes para evitar o parto prematuro do seu filho, que é fruto do namoro com Arthur Aguiar.

Em um desabafo nas redes sociais, a jovem contou que tomou medicamentos para segurar o bebê. "Meu tampão mucoso saiu quando eu fiz exatamente 33 semanas de gravidez, que é considerado prematuro. Eu fiquei com bastante medo, fomos correndo no médico, fizemos exame de toque e estava tudo certo, porém meu colo [do útero] estava muito amolecido e eu tive que começar a tomar medicamento para poder segurar mais o bebê", disse ela, revelando que precisou mudar sua rotina. Confira!