Grávida, namorada de Arthur Aguiar faz desabafo: 'Fiquei com bastante medo'

Grávida do primeiro filho com Arthur Aguiar, Jheny Santucci revela o que fez para evitar um parto prematuro após susto na gravidez

Grávida pela primeira vez, a influenciadora digital Jheny Santucci surpreendeu ao contar que levou um susto durante a gravidez ao perder o tampão mucoso muito cedo. Por causa disso, ela teve que tomar algumas atitudes para evitar o parto prematuro do seu filho, que é fruto do namoro com Arthur Aguiar.

Em um desabafo nas redes sociais, a jovem contou que tomou medicamentos para segurar o bebê. "Meu tampão mucoso saiu quando eu fiz exatamente 33 semanas de gravidez, que é considerado prematuro. Eu fiquei com bastante medo, fomos correndo no médico, fizemos exame de toque e estava tudo certo, porém meu colo [do útero] estava muito amolecido e eu tive que começar a tomar medicamento para poder segurar mais o bebê", disse ela.

Então, ela disse que precisou mudar sua rotina. "Foi uma loucura, porque eu tive que parar de dirigir, tive que fazer repouso. Parece que foram as semanas mais difíceis do ano. A médica pediu para eu não trabalhar, para eu me estressar o mínimo, mas parece que quando precisamos estar tranquila e estar bem, acontecem as piores coisas. Graças a Deus já cheguei a 36 semanas. Para mim, é uma vitória porque eu sou agitada, gosto de trabalhar, gosto de ter a minha rotina, queria ter trabalhado mais ainda, mas não pude por conta disso. Foi difícil", afirmou.

Por fim, Jheny contou que teve o apoio de Arthur Aguiar. "O Arthur teve que brigar comigo todos os dias. Ele parou a vida dele para ficar do meu lado, me esperava no meu trabalho, não deixava eu ir em nenhum lugar sozinha, nem dormir sozinha. Ele adiou todos os compromissos dele para estar do meu lado. Não teve nenhum outro sinal que o meu corpo mandou que dava a entender que o bebê poderia nascer prematuro, que estava chegando próximo ao parto. Foi só esse tampão", declarou.

Arthur Aguiar reatou o namoro

Arthur Aguiar tem motivos de sobra para comemorar! Além de celebrar a chegada de um novo ano e a doce espera por seu segundo filho, Gabriel, ele acaba de reatar seu namoro com a mãe do herdeiro. No dia 31 de dezembro, o ator e cantor usou as redes sociais para celebrar sua reconciliação com a empresária e influenciadora digital Jheny Santucci.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o campeão do reality show da Globo, o ‘Big Brother Brasil’ apareceu em um vídeo coladinho com a empresária e entregou a nova chance para o romance: “Desisti de tentar tirar foto, não deu certo, sem fotos”, ela brincou com a atual namorada enquanto dava risada.

Foi então que o ator beijou a amada: “Game over para a gente aqui. Feliz ano novo para vocês, tudo de mais lindo na vida de vocês. Sophia já dormiu, Gabriel também, agora nós vamos”, o ator revelou que passou a virada do ano ao lado da empresária e dos herdeiros, Sophia, que é fruto da antiga relação com Maíra Cardi e o Gabriel, que ainda está no forninho.