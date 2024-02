Mulher de Davi, do BBB 24, revela acordo que fez com o brother: "Tem a opção"

Mani Reggo revelou uma conversa que teve com o marido, Davi, antes de seu entrada no Big Brother Brasil 24

Mani Reggo, mulher de Davi Brito, participante do BBB 24, participou nesta última segunda-feira, 19, do podcast PodZé. Durante a entrevista, ela revelou um acordo que fez com o motorista de aplicativo antes dele entrar no reality da TV Globo.

Na conversa, a mulher do baiano contou que ela deu a opção do marido participar do programa solteiro. "Conversei com Davi e falei: 'Você tem a opção de entrar solteiro, não vou te impedir, mas te peço, não me envergonhe'", revelou.

Em seguida, Mani falou a resposta que recebeu de Davi. "Ele chorou e falou: 'eu vou entrar casado e vou sair casado'", garantiu o brother para a amada.

Depois, ela ainda foi questionada sobre a amizade do marido com Isabelle, e garantiu que não sente ciúmes. "Não [tenho ciúmes], ele já se posicionou com Isabelle e só tem amizade. Ele fala que me ama lá dentro", garantiu.

Irmã de Davi sai em defesa da mãe após onda de ataques

Raquel Brito, irmã de Davi, do BBB 24, confessou que tem se preocupado com a forma que sua mãe, Elisângela, tem usado as redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, a manicure revelou que decidiu monitorar 24 horas por dia o que a matriarca tem feito na internet, para evitar polêmicas.

"Eu tomei as rédeas da assessoria, porque estava tendo muita coisa. A pessoa que estava ajudando ela não teve aquela coisa [pulso firme] e eu tive que tomar a frente. Tive que tomar as rédeas das redes sociais dela agora. Vai ser preciso eu ficar atenta 24 horas", afirmou.

Na manhã desta terça-feira, 20, Elisângela virou alvo de críticas após compartilhar um vídeo afirmando que o filho "tem sido forte" em se manter próximo de Isabelle. Ela sugere que o carinho entre os dois pode ser causado por um interesse da manauara e isso poderia prejudicar o relacionamento de Davi com sua esposa, Mani. Saiba mais!