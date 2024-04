Michel chega ao Rio e revela expectativas para festa pós BBB: 'Não é fácil'

Em entrevista à CARAS Brasil, Michel ainda revela sua torcida para o BBB 24 e não esconde animação em assistir final na Globo

Ex-participante do BBB 24, Michel (33) já chegou no Rio de Janeiro para assistir a grande final do reality show. Apesar de não ter mais aliados na casa mais vigiada do Brasil, o professor de geografia revela sua torcida e conta suas expectativas para a festa com os outros brothers após o programa.

" Estou bem animado para essa festa após o final [do BBB] . Espero que a gente possa comemorar tudo o que o programa entregou, e quando eu falo isso é de uma maneira geral, de todos os participantes", conta Michel, em entrevista à CARAS Brasil.

O campeão da 24ª edição do reality global será definido na noite desta terça-feira, 16, na edição ao vivo, sob comando de Tadeu Schmidt (49). Mesmo sem seus maiores aliados na final, o professor afirma que ainda tem uma torcida especial por Isabelle (31).

"Queria que a Isabelle ganhasse, entre os participantes que estão nessa reta final. Foi a que eu tive a maior conexão dentro do jogo, gosto muito dela e tenho carinho muito especial. Ela está representando muito bem a região Norte, que às vezes é esquecida pelo Brasil. Ficaria muito feliz se ela ganhasse."

Por fim, Michel comenta seus desejos para todos os colegas de confinamento para os meses após o reality. "Creio que está todo mundo animado para essa festa, porque não é fácil né? Agora que a gente possa ser muito feliz, que todo mundo faça sucesso e consiga alcançar seus objetivos."

Os 23 brothers que passaram pela casa do BBB 24 irão se reunir nesta terça para acompanhar a final entre Davi (21), Isabelle e Matteus (27). O escolhido pelo público para vencer leva para casa o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior da história.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MICHEL, EX-BROTHER DO BBB 24, NO INSTAGRAM: