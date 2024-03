Mãe de Davi manda recado para quem pediu expulsão no BBB 24: 'Dignidade'

Mãe de Davi, do BBB 24, Elisangela Brito dá resposta afiada e celebra permanência do filho após discurso polêmico de Tadeu Schmidt

Após muitas especulações sobre uma possível eliminação de Davi, Tadeu Schmidt confirmou a permanência do motorista de aplicativo com um discurso polêmico na noite da última terça-feira, 27, no Big Brother Brasil 24. Em resposta aos pedidos de expulsão, Elisangela Brito, mãe do participante, celebrou a conquista e mandou um recado afiado.

Para acompanhar o desfecho da possível expulsão, a mãe de Davi reuniu familiares, amigos e torcedores em uma quadra na cidade natal do participante, Salvador. Após ouvir as palavras do apresentador, que confirmou a permanência do baiano no reality show da Globo, Elisangela não conteve a emoção e caiu em lágrimas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Inclusive, ela chegou a soltar fogos em comemoração. Posteriormente, a mãe do motorista celebrou a conquista do filho e deu uma resposta certeira aos pedidos de eliminação: “Obrigado, Deus. Meu filho permanece na casa com dignidade. Você que pediu a expulsão de meu filho não pôde ver porque ele permanece fiel. Deus é fiél”, disparou em conversa com o SBT.

Na sequência, Elisangela se emocionou enquanto gritava, pulava e chorava para celebrar a conquista da família. Vale mencionar que Tadeu Schmidt foi o responsável por revelar a decisão da Globo sobre a briga entre Davi e MC Bin Laden no BBB 24. Apesar dos pedidos dos internautas para a expulsão dos participantes, a emissora optou por mantê-los no jogo.

🚨AGORA: SBT faz cobertura da permanência de Davi em Cajazeiras, no bairro de Davi. A mãe do baiano agradeceu ao vivo. #BBB24pic.twitter.com/s7O9WcqFx7 — CHOQUEI (@choquei) March 27, 2024

Por isso, Tadeu deu uma bronca nos brothers durante a edição ao vivo: "Vocês sabem que agressão física é totalmente inaceitável, então por que agir desse modo em que tudo leva a crer que você vai sair no tapa com o adversário? Que coisa lamentável! A casa inteira tentando impedir que duas pessoas briguem no BBB com o Brasil inteiro vendo”, disse.

Embora a decisão tenha sido motivo de muita comemoração para os familiares do motorista de aplicativo, ela também gerou críticas para a emissora. Muitos internautas desaprovam a repreensão do apresentador e fizeram diversos comentários nas redes sociais; veja a repercussão do discurso polêmico de Tadeu Schmidt.

Davi desabafa sobre falta de apoio de aliadas:

Após escapar de mais um paredão, Davi comemorou muito e se jogou na piscina ao lado de Matteus na madrugada desta quarta-feira, 27. No entanto, o motorista de aplicativo sentiu falta do apoio de suas aliadas. Sincero, ele apontou a ausência de reciprocidade e reclamou sobre o comportamento das amigas no Big Brother Brasil 24.

Enquanto conversava com Beatriz e Alane, Davi decidiu expor seu descontentamento: "Quando vocês entram no Paredão, vocês três, a gente [eu e Matteus] está sempre consolando vocês, botando vocês pra cima, sabe? E quando eu me vejo no Paredão, eu não sinto reciprocidade desse lado”, o baiano desabafou e recebeu um pedido de desculpas.