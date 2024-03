BBB 24: Davi reclama sobre falta de apoio de aliadas: ‘Não sinto reciprocidade’

Após escapar de mais um paredão, Davi aponta falta de reciprocidade no jogo e revela decepção com comportamento de aliadas no BBB 24

Após escapar de mais um paredão, Davi comemorou muito e se jogou na piscina ao lado de Matteus na madrugada desta quarta-feira, 27. No entanto, o motorista de aplicativo sentiu falta do apoio de suas aliadas, que não participaram do mergulho. Sincero, ele apontou a ausência de reciprocidade e reclamou sobre o comportamento das amigas no Big Brother Brasil 24.

Enquanto conversava com Beatriz e Alane, Davi decidiu expor seu descontentamento com a falta de apoio: "Quando vocês entram no Paredão, vocês três, a gente [eu e Matteus] está sempre consolando vocês, botando vocês pra cima, sabe? E quando eu me vejo no Paredão, eu não sinto reciprocidade desse lado”, ele desabafou sobre a situação.

Davi também destacou que suas aliadas não se juntaram às comemorações, deixando claro seu ressentimento: "Hoje a gente voltou do Paredão. Aí sempre quando vocês voltam, a gente sempre pula na piscina com vocês, brinca ali com vocês", o baiano explicou. Assim que ouviu o desabafo do colega, Alane considerou válido e decidiu se desculpar.

Apesar do pedido de desculpas, a bailarina afirmou acreditar que o motorista lida melhor com o paredão, por isso, acaba sendo mais contida: "Mas, sabe o que é Davi? Eu posso estar super errada, eu te vejo tão forte e sabendo administrar as situações. Eu não sei te dar a força que você me dá quando eu estou no Paredão”, contou.

Davi disse que ficou triste com Alane, Beatriz e Isabelle pois quando elas estão no Paredão, ele e Matteus sempre estão ali dando apoio e se alegrando com elas. Mas quando ele se vê no paredão, não sente essa reciprocidade. #BBB24



pic.twitter.com/5s0zmy1h68 — CHOQUEI (@choquei) March 27, 2024

“Agora eu vejo que eu estou super errada, eu deveria ter feito igual”, Alane concordou com Davi. Beatriz também aproveitou para se desculpar com o colega de confinamento. Vale mencionar que mais cedo, o motorista também desabafou sobre a mesma situação com Isabelle, depois que as aliadas não pularam na piscina como combinado.

"A gente não pulou nu, a gente pulou de cueca, né? Aí ninguém, tipo assim, vamos pular também e tal. Quando é os outros a gente fica pulando, aí eu também não vou pular mais, vou ficar na minha. Ninguém comemora no meu, vou comemorar no dos outros? Oxe", Davi explicou que não participaria dos próximos mergulhos por estar decepcionado com os amigos.

Vale mencionar que Davi e Matteus firmaram um pacto e prometeram nadar pelados caso retornassem do último paredão no Big Brother Brasil 24. Inclusive, o motorista de aplicativo tentou antecipar o acordo e convocou o estudante de engenharia para o mergulho na tarde da última terça-feira, 26. No entanto, o gaúcho não estava afim de se expor e ficou bastante irritado com a insistência do colega.

Davi analisa aproximação repentina de sister:

Apesar de ter ficado chateado com o comportamento de suas aliadas, Davi mantém proximidade e continua trocando estratégias de jogo com as colegas. Na madrugada desta quarta-feira, 27, ele teve uma longa conversa com Fernanda. Depois do bate-papo, o motorista compartilhou com as amigas tudo o que havia acontecido e criticou a aproximação repentina da confeiteira.