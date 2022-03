Lucas Bissoli fala sobre possível namoro com Eslovênia: ''Vai ter que ceder''

No 'Mais Você', Lucas Bissoli falou sobre seu relacionamento com sister e revelou se continua fora da casa

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 10h51

Eliminado do BBB 22, Lucas Bissoli (31) participou do Mais Você desta quarta-feira, 30, e falou sobre sua participação na casa mais vigiada no Brasil.

Após revelar uma estratégia de desidratação que adotou na prova de resistência, o estudante de medicina ainda contou para Ana Maria Braga (72) se deseja continua o relacionamento comEslovênia Marques(26) aqui fora.

Logo de início, ele comentou que já está com saudade da sister. "Com certeza da Eslo porque ela foi meu porto seguro se não fosse ela teria me perdido um pouco do jogo", disse.

Ele também falou se tem ciúmes dela com outros brothers. "Não, quando a outra pessoa te passa confiança e respeito eu não fico preocupado. Acho que ela tem o Eli [Eliezer], que é o fiel escudeiro dela, também tem as meninas também...", explicou sobre as pessoas que andam com ela.

Vai dar namoro?

Lucas Bissoli comentou a situação que teve com Natália Deodato (22) quando ele beijou Eslovênia, deixando a designer de unhas chateada.

"Sempre foi de muita amizade, mas eu sempre fiquei meio assim, eu passava [protetor solar] como amigo com educação, porque não tinha nada com a Eslo", deixou claro que da parte dele era apenas amizade.

Por fim, Lucas Bissoli revelou se deseja continua com Eslovênia fora da casa. "Vou esperar ela e aqui a gente vai tentar flexibilizar a agenda um do outro, um vai ter que ceder pra conseguir dar certo", declarou.