No 'Mais Você', Lucas Bissoli revela estratégia na prova de resistência: ''Saliva na camisa''

Eliminado, Lucas Bissoli explicou para Ana Maria Braga estratégia de desidratação que adotou em prova

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 09h51

O eliminado da semana no BBB 22, Lucas Bissoli (31) participou do Mais Você nesta quarta-feira, 30.

Em bate-papo com Ana Maria Braga (72), o estudante de medicina comentou sua participação no reality e fez revelações.

De início, Lucas falou sobre seu affair na casa, Eslovênia Marques (26), e disse que está com saudade dela. "Com certeza, da Eslo porque ela foi meu porto seguro se não fosse ela teria me perdido um pouco do jogo, das pessoas que tavam mais próximas de mim e eu tava com elas batalhando contra os meninos", contou.

Estratégia na prova de resistência

Durante a conversa com Ana Maria Braga, Lucas Bissoli explicou sua "alucinação" na prova de resistência. Ele revelou que ficou desidratado de propósito.

"A minha estrategia foi entrar em desidratação pra não ir no banheiro, a saliva eu colocava na camisa, então isso diminuía a possibilidade de eu ir no banheiro", disse ele sobre não ter bebido água horas antes da disputa.

Ainda no programa ele explicou o episódio do protetor solar, que ele foi chamado atenção para devolver os produtos. Segundo o brother, a cada semana ele pegava um achando que seria eliminado.