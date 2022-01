BBB22: Natália se desespera ao ver Eslovênia e Lucas se beijando na Festa do Líder

Eslovênia e Lucas dão primeiro beijão no reality e Natália chora após ver o momento

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 07h08

Na Festa do Líder do BBB22, Eslovênia e Lucas deram o primeiro beijo no reality e teve gente que não gostou nem um pouco!

Após ver a troca de carinho da Miss com o engenheiro, a sister Natália (22), que acabou de voltar do paredão, ficou desesperada e começou a chorar.

Antes de entrar no quarto, a designer de unhas bateu na porta e depois desabou. Em certo momento, ela cogitou a desistir do programa.

"Eu quero ir embora", falou ela para Maria (21). "Não aguento mais", disse antes de declarar mais uma vez que gostaria de ir para casa.

Na cozinha, Natália ainda foi consolada por Douglas Silva (33) e Eliezer(31), brother que não gostou também muito do beijo de Eslovênia e Lucas. "Eu acho que não sou tão forte, ninguém gosta de mim", desabou a sister.

Beijo de Eslovênia e Lucas

Com um empurrão de Pedro Scooby (33) e Douglas Silva, Eslovênia e Lucas protagonizaram o primeiro beijo do BBB22.

"Eu entrei e falei que não ficar com ninguém. Eu não fiquei com ninguém em 2022. Você foi o primeiro beijo de antes de 2022 até", falou a sister que está sendo comparada com Juliette Freire (31), vencedora da última edição do reality.