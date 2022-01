Juliette Freire rebate sobre comparações com Eslovênia do 'BBB22': ''Pitadinha de colocar um rótulo''

Durante entrevista, a cantora Juliette Freire rebateu os comentários sobre as comparações com Eslovênia, participante do 'BBB22'

Redação Publicado em 26/01/2022, às 11h06

A cantora Juliette (32) rebateu as comparações feitas sobre Eslovênia (25), participante do grupo Pipoca do BBB22, se parecer com ela.

Durante entrevista ao canal no YouTube PodCats, das influenciadoras Virgínia Fonseca e Camila Loures, na noite da última terça-feira, 25.

De acordo com a campeã do BBB21, as pessoas veem uma semelhança entre las por causa do sotaque e pelo fato das duas terem nascido na Paraíba.

Juliette rebate sobre comparações com Eslovênia do 'BBB22':

"É estereótipo. Eu entendo que pelo sotaque, tem uma pitadinha de colocar um rótulo. É pelo estereótipo, pela região [Nordeste]. Mas, com um tempinho, isso já cai por terra, a personalidade fala [por si]. É a primeira semana [do programa]. As pessoas são únicas", rebateu Juliette.

Natália acusa Eslovênia de imitar Juliette no 'BBB22':

Na noite da última terça-feira, 25, após a eliminação de Luciano Esteban (28), a sister Natália alegou que Eslovênia se esforça para parecer com Juliette no BBB22.

"Tem gente tentando ser a Juliette, mas a Juliette é única [...] e não sou só eu que acho", disse a modelo.