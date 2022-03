Após prova de resistência, Linn da Quebrada é a nova líder do BBB 22

Tadeu Schmidt confirmou a liderança de Linn da Quebrada durante o programa desta sexta-feira, 25

Na noite desta sexta-feira, 25, Tadeu Schmidt(47) confirmou que Linn da Quebrada(31) é a nova líder do BBB 22.

A sister foi a última participante a deixar a prova de resistência depois que Douglas Silva (33), Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) desistiram da competição após mais de 17 horas de disputa.

Durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 25, o apresentador parabenizou a decisão dos brothers de desistirem da prova. "Temos uma nova Linnderança?! Antes, vamos enaltecer o esforço de todos vocês!", disse ele.

Em seguida, Tadeu deu a palavra para a atriz e cantora. "Nem sei dizer, teve um momento que estava muito desestabilizada e pensava o quanto queria isso. O quanto queria aquilo pra viver liderança do programa, ver foto da família, então me agarrei a isso. As dores no corpo, sem saber quanto tempo iria aguentar, iria continuar e só ia sair se o corpo não aguentasse mais e tivesse um 'pira-paque'", comentou ela.

"Recebi esse presente muito bem, quero agradecer ao DG, PA e Scooby por abrirem mão da liderança e fazerem esse gesto lindo. Fiquei feliz e grata por terem feito isso por mim, mas me sinto muito feliz por sentir que consegui acompanhar vocês até aquele momento. Fiz de tudo e faria de tudo mais uma vez", acrescentou a sister.

Pedro Scooby falou sobre a decisão de desistir da prova. "Tem coisas que só a gente que tava naquele momento pode explicar. Não vamos ficar falando que foi por isso e por aquilo, olhamos nos olhos uns dos outros e 'essa liderança é da Lina'. Foi simples, de coração, é mérito dela, ela mereceu estar nesse lugar, ela mostrou que era dela. Talvez ia passar 20 vezes que era dela, estreitamos o caminho de Deus", disse surfista.

Paulo André também se manifestou. "Despertou algo em mim que eu nem sabia que tinha, eu sou muito competitivo e todo mundo sabe. Mas é o que o Scooby falou é algo que a Lina merecia muito e a gente colocou o coração na frente da razão. Não foi estratégia, foi de coração mesmo. Vimos o que ela tava passando ali e decidimos abrir mão. Vamos levar isso para o resto da vida. Dinheiro nenhum do mundo paga isso", falou o atleta.

Após colocar o colar de líder, Linn escolheu as pessoas que levaria para o VIP: Jessilane Alves (26), Natália Deodato (22), Lucas Bissoli (31) e Eslovênia Marques (25).

Arthur Aguiar acredita que está no paredão

Após descobrir que os amigos abriram mão da liderança, Arthur Aguiar (33) ficou irritado. Durante uma conversa com Scooby e Paulo André, o ator afirmou que a decisão deles o colocou no paredão, já que ele deve ser o indicado da nova líder.

"Foda que vocês me colocaram no paredão, mas beleza", afirmou o brother. "Irmão, você não vai sair, velho", disse Scooby. "Não é questão de sair. A questão é que vocês me colocaram no paredão. Vocês me colocaram, escolheram me colocar no paredão, mas beleza. É por essas paradas que eu digo que eu me sinto sozinho. É a mesma coisa de estar nós três e o DG tivesse saído, a gente tava colocando o DG automaticamente no paredão, tá ligado?", rebateu ele.