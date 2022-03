BBB 22: Arthur Aguiar se irrita após Douglas, Scooby e Paulo André desistirem da prova de resistência

O ator Arthur Aguiar não gostou da atitude dos colegas, que desistiram da prova de resistência

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 18h30

Arthur Aguiar (33) se irritou ao descobrir que Douglas Silva (33), Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) abriram mão da prova de resistência que valia a liderança do BBB 22.

Com a atitude dos brothers, Linn da Quebrada (31) foi a última participante a deixar a competição após 17 horas, e será a próxima líder do reality show.

"Ela vai botar um de nós", desabafou o ator para os colegas de confinamento. "F***-se, mano. O que ela fez na minha frente, cheguei a chorar. Já fui líder no bagulho, deixa ela ver a mãe dela", respondeu Scooby.

Os brothers seguiram falando sobre a prova de resistência na cozinha do VIP. Teve uma hora que eu comecei a chorar de ver a Lina chorando. Não tava me sentindo bem, talvez eu não tenha nascido para isso. Meu coração mandou", afirmou o surfista.

Ao ouvir o brother, Arthur reclamou: "Foda que vocês me colocaram no paredão, mas beleza", pontou ele. "Irmão, você não vai sair, velho", disse Scooby.

"Não é questão de sair. A questão é que vocês me colocaram no paredão. Vocês me colocaram, escolheram me colocar no paredão, mas beleza. É por essas paradas que eu digo que eu me sinto sozinho. É a mesma coisa de estar nós três e o DG tivesse saído, a gente tava colocando o DG automaticamente no paredão, tá ligado?", argumentou o ator. "Ah, mano...", resmungou o surfista.

Brothers analisam paredão

A conversa sobre a formação do próximo paredão seguiu e Arthur seguiu falando sobre a possibilidade de já estar na berlinda.

"Quais são as opções de voto? Nós quatro, irmão. A decisão...", começou o ator. "Terror nenhum mano, eu peço pra ela me me vetar", disse Paulo André. "Não, que loucura. Lógico que não. Deixa isso, só que p****, vou perder a oportunidade do bate-volta. Mas cada um faz o que quer. O jogo é individual. É isso", rebateu o brother.

Scooby justificou sua atitude: "Ah mano, o coração mandou...", confessou. "É isso. Jogo é individual. Vocês escolheram me colocar no paredão", desabafou Arthur. "Ninguém escolheu. Na hora eu não pensei. Eu converso com ela e peço pra ela colocar meu nome", disse o atleta olímpico. "Não existe isso, tá maluco", falou o ator. "Da mesma forma que não existe a gente escolher te colocar no paredão", argumentou PA.