Juninho se pronuncia sobre desabafo de Babu Santana: "Jamais imaginei"

O ex-BBB Juninho se pronunciou em suas redes sociais sobre desabafo de Babu Santana durante sua participação no 'Mais Você', de Ana Maria Braga; veja!

Durante sua participação no Mais Você, da Globo, o ator e ex-BBB Babu Santana fez um desabafo sobre Juninho, ex-participante do BBB 24, que foi eliminado após se envolver em uma polêmica com Alane e Beatriz.

Na ocasião, o artista saiu em defesa de Juninho e ganhou um agradecimento especial do ex-brother nas redes sociais. Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, o motoboy afirmou que ficou surpreso com o posicionamento de Babu, mas agradeceu por falar a respeito disso no programa.

"Foi estranho ver uma pessoa que tenho um carinho se pronunciado em um assunto tão importante na minha vida. Jamais imaginei que o Babu pudesse contribuir ativamente com essas falas corajosas, com esse posicionamento corajoso. Ele foi o único que teve a coragem de se colocar de uma maneira tão importante dentro da situação, em um momento adequado para dar a devida a visibilidade que o assunto merece", disse Juninho.

Em seu pronunciamento, o motoboy reforçou que não houve crime e que as filmagens do BBB 24 comprovam suas falas. Ele também aproveitou para deixar um alerta aos seus seguidores: "Várias pessoas pretas passam por esse tipo de situação, mas a grande maioria delas não têm vídeos que possam comprovar que não houve nenhum tipo de atitude que possa prejudicá-la".

Relembre briga entre Juninho, Alane e Beatriz

Na época, Alane disse que se sentiu "constrangida" com um flerte de Juninho em uma festa. Beatriz apontou que a amiga seria vítima de um assédio, fala que repercutiu nas redes sociais. Juninho foi eliminado do programa pouco depois da polêmica, quando recebeu 60,35% dos votos.

Durante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt comentou indiretamente a acusação das participantes. "Vamos deixar uma coisa bem clara, se alguém tivesse jogado fora das regras, este paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado uma atitude", disse ele, apontando que não houve assédio.

O que Babu Santana disse sobre Juninho?

Destaque do BBB 20, o ator Babu Santana foi convidado a comentar sobre o BBB 24 no programa Mais Você. Ele participou de um café da manhã com Ana Maria Braga, Kaysar e Tati Machado, e aproveitou para dar sua perspectiva sobre a edição.

Ao relembrar briga entre Juninho, Alane e Beatriz, o ex-BBB criticou a postura das sisters e disparou: "Bicho papão estava de cara para vocês aí. Uma situação do Juninho, se não fosse o Big Brother com milhares de câmeras, ele poderia estar preso por causa das acusações que fizeram contra ele", ressaltou.

Em seguida, o ator fez um desabafo certeiro. "Um homem preto, na nossa sociedade, que sofre uma acusação como ele sofreu, se não fosse aquelas câmeras, ele poderia estar preso ou morto", disparou. A apresentadora então concordou com a declaração do ator, antes de chamar o intervalo comercial.