Jojo Todynho dá alfinetada em fãs de Wanessa Camargo e Rodriguinho

Jojo Todynho ainda relembrou sua participação em 'A Fazenda' em suas redes sociais nesta terça-feira, 30: 'Sou insuportável, mas fui campeã'

Aproveitando as férias em Nova York, nos Estados Unidos, Jojo Todynho usou os stories do Instagram para mandar um recado aos fãs de Wanessa Camargo e Rodriguinho nesta terça-feira, 30. A cantora acusou os seguidores dos cantores de criarem fakes para insultá-la nas redes após as críticas que ela fez aos participantes do Big Brother Brasil 24.

“Tem uns fãs de wanessa e rodriguinho revoltados me atacando me chamando de insuportável.. realmente…Eu sou insuportável, mas fui campeã. Estão fazendo m*, voltem para casa", começou a cantora

A voz de ‘Que Tiro foi Esse?’ relembrou sua participação em "A Fazenda", declarou a cantora que relembrou dizendo que passou todo o período do reality em conflitos com Biel e não deixou de fazer nada pelo coletivo por isso: “Eu tive minhas brigas com Biel mas nunca deixei de fritar um bife pela casa... quando a Raiza precisou de ajuda quem estava lá? Jojo”, refletiu.

"Cancelada, mas campeã, aceitem", provocou Jojo. A cantora ainda rebateu os fakes que estão a xingando depois das opiniões sobre as atitudes de Rodriguinho e Wanessa. "Já treinei o corpo e essa semana estou com muito trabalho e só treinando a língua", declarou.

Jojo Todynho se anima ao falar sobre processo de adoção

Nessa mesma leva de stories a cantora parou para conversar com seus seguidores sobre a adoção de um menino que conheceu em Angola, a artista abriu o coração ao ser questionada por um de seus fãs e revelou como está o processo.

Jojo, então, avisou que não poderia falar muito a respeito do assunto por questões judiciais, mas garantiu que tudo está em andamento. "Não posso dar detalhes de nada, mas para confortar o coração de vocês, em agosto vou para a Angola e vamos ver como vai ficar essa situação", contou ela. Ela agradeceu a preocupação do público e afirmou que o menino está sendo bem cuidado.