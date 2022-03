Jogo do Brasil muda horário da prova do líder do BBB 22

O jogo da seleção brasileira alterou a programação da TV Globo

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 17h13

A prova do líder do BBB 22 desta quinta-feira, 24, acontecerá em um horário diferente.

O motivo da alteração será o jogo do Brasil contra o Chile, que acontecerá no Maracanã, Rio de Janeiro, às 20h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Segundo a programação da Globo, às 22h30 irá ao ar o penúltimo capítulo da novela Um Lugar Ao Sol. Já às 23h15 começará o Big Brother Brasil. Vale lembrar que normalmente às quintas-feiras o programa costuma começar por volta das 22h40.

Galvão Bueno deixará as narrações

Galvão Bueno (71) deixará as narrações na TV Globo no final do ano. A Copa do Mundo no Catar será seu grande último evento. O apresentador contou no Instagram que fará seu último jogo no Maracanã após 41 anos.

"Dia de Brasil x Chile!! Quem lembra desse jogo de 2014?? Hoje tem mais!! Jogo de despedidas. Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa!! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção!! Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!!", escreveu ele.