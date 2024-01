João Guilherme reage ao ver ex-ficante no elenco do BBB 24

João Guilherme surpreende ao deixar comentário em post de influenciadora digital anunciando ida para o BBB 24. Veja o que ele disse

O ator João Guilherme teve uma reação inesperada ao ver que uma ex-ficante foi confirmada no elenco do BBB 24, da Globo. Na tarde desta sexta-feira, 5, ele viu que a influenciadora digital Vanessa Lopes está confinada para o reality show e deixou um comentário em um post dela sobre o assunto.

No comentário, ele disse: “P*ta que pariuuuu hein”. Rapidamente, o comentário dele teve mais de 4.500 curtidas dos internautas.

João e Vanessa já ficaram no passado e decidiram ser apenas amigos. Recentemente, ela comentou sobre a proximidade deles. “Até agora a única pessoa que eu consegui pegar e depois virar uma amizade foi o João Guilherme. Porque não é fácil. Você pega e depois o cara só te vê como uma das opções da noite. A gente nunca mais ficou, desde o Halloween do ano passado”, disse ela no programa Foquinha no Gshow, de novembro de 2022.

Além do comentário do ator, o post de Vanessa Lopes recebeu mensagens de outros famosos apoiando a ida dela para o Big Brother Brasil. Bruna Griphao disse: “Minha torcida”. A ex-BBB Larissa afirmou: “Arrasa”. A cantora Gabi Martins escreveu: “Arrasa. Deus te abençoe muito”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vanessa Lopes 🐝 (@vanessalopesr_)

Quem é Vanessa Lopes?

A influenciadora digital Vanessa Lopes tem 22 anos de idade e está confirmada no Grupo Camarote do BBB 24, da Globo. Ela tem mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais e sempre esteve envolvida com o universo das artes.

Ela grava vídeos de danças desde os 13 anos de idade e também faz conteúdos sobre maquiagem, rotina fitness e sobre sua família. Ela mora em São Paulo, mas foi criada em Recife. “Para mim, eu já conquistei o mundo e sou muito grata”, disse ela.

Ela está solteira e diz que é criteriosa em seus relacionamentos. Tanto que ela não se sabe se conseguiria se apaixonar dentro de um reality show. Ela diz que é comunicativa, sociável, adora ler sobre psicologia e a mente humana.

Recentemente, Vanessa Lopes foi entrevistada na Revista CARAS junto com sua família. Confira aqui.