BBB 24: Quem é Vanessa Lopes? Ela tem mais de 40 milhões de seguidores

A influenciadora digital Vanessa Lopes está confirmada no Grupo Camarote do BBB 24. Saiba curiosidades sobre a vida dela!

A influenciadora digital Vanessa Lopes tem 22 anos de idade e está confirmada no Grupo Camarote do BBB 24, da Globo. Ela tem mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais e sempre esteve envolvida com o universo das artes.

Ela grava vídeos de danças desde os 13 anos de idade e também faz conteúdos sobre maquiagem, rotina fitness e sobre sua família. Ela mora em São Paulo, mas foi criada em Recife. “Para mim, eu já conquistei o mundo e sou muito grata”, disse ela.

Ela está solteira e diz que é criteriosa em seus relacionamentos. Tanto que ela não se sabe se conseguiria se apaixonar dentro de um reality show. Ela diz que é comunicativa, sociável, adora ler sobre psicologia e a mente humana.

Recentemente, Vanessa Lopes foi entrevistada na Revista CARAS junto com sua família. Confira aqui.

Vanessa Lopes fez balanço sobre 2023 em entrevista na CARAS Digital

Em entrevista no site CARAS Digital durante o prêmio TikTok, Vanessa Lopes refletiu sobre solidão e calma em 2023: "Consegui fazer bastante terapia". "Ao mesmo tempo em que foi um ano conturbado com muito trabalho - que eu gosto, sou trabalhadora-, também foi um ano de muita calma. Acho que pude focar bastante no meu psicológico. Ficar um pouco sozinha para entender o que eu gosto e o que eu não gosto", disse ela.

"Como vim de anos de muita correria com tudo o que aconteceu de viralizar, queria um ano da minha vida mais calminho, para eu pensar mais. Acho que esse foi o ano, consegui focar em esportes e fazer bastante terapia. Defino esse ano como um ano de gratidão, mas também calmo", acrescentou a influenciadora.