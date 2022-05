Jessilane, do BBB 22, mostra o primeiro encontro que teve com seus fãs: ''Que alegria''

Pela primeira vez após sair do BBB 22, Jessilane Alves se encontra com os 'Jessilovers'

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 10h40

A última segunda-feira, 09, foi incrivelmente especial para Jessilane Alves (26)!

Isso porque, pela primeira vez depois de deixar o BBB 22, a professora de biologia se encontrou com seus fãs.

Em seu Instagram, ela publicou um vídeo que começou com ela se arrumando para o passeio e terminou no shopping, sendo abraçada por diversas pessoas.

“Pela primeira vez depois do BBB, eu marquei um encontro com os seguidores no shopping da minha cidade. Pensei que não teria muita gente, mas quando cheguei fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que estavam lá para me ver! Nunca imaginei que tantas pessoas gostariam de mim. Gratidão por tudo!”, escreveu a Comadre no registro.

Como legenda do post, Jessi falou sobre a emoção do encontro: “Que alegria ter meu primeiro encontro com os ‘Jessilovers’, os responsáveis por toda essa mudança na minha vida”, disse no início.

“Obrigada a todos que foram ao encontrinho em Valparaíso do Goiás, todo meu amor e gratidão. Amanhã, estarei na Gruta de Bom Jesus da Lapa às 10h, espero vocês lá”, falou ao final.

O registro foi feito por Ale Castro.

Veja o vídeo de Jessilane se encontrando com seus fãs: