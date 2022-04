Ex-BBB Jessi esbanjou beleza no primeiro dia de desfiles na Sapucaí

Jessilane curtiu o Carnaval do Rio em um camarote na Sapucaí e ainda encontrou outras ex participantes do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 14h15

Após ser eliminada da casa mais vigiada do Brasil, a ex-BBB Jessilane (26) fui curtir o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 22.

A professora de biologia estava esbanjando estilo e poder vestindo um abadá do Camarote Fábula, uma saia prateada e uma bota preta para completar o look.

Na legenda do post feito em seu Instagram, a ex participante do reality revelou que marcar presença no sambódromo carioca sempre foi seu sonho. "Sempre sonhei em ir para a Sapucaí, mas nunca imaginei que aconteceria nem pagando, imagina de graça kkkk Tô chiquíssima!", escreveu Jessi.

O apresentador do Big Brother 2022 Tadeu Schmidt (47) comentou na postagem da ex-BBB e escreveu: "Chique demaaaais!!! Merece!!! E trate de cantar TODOS os sambas!!!".

Jessilane também posou para um clique com a participante expulsa desta edição do reality, Maria (21). A professora também se encontrou pela primeira vez fora da casa com a amiga Linn da Quebrada (31).

Confira aqui o look de Jessi para a Sapucaí e seu encontro com Maria e Linn da Quebrada!