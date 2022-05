Jade Picon se emociona ao receber mensagem do pai: "Me desmoronou"

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon estava em um voo quando recebeu uma mensagem do pai

Nesta terça-feira, 17, Jade Picon (21) se emocionou muito ao receber uma mensagem do seu pai, Carlos.

Nos stories do seu Instagram, a influenciadora que já estava emocionada contou: "Tava no avião e recebi uma mensagem que me desmontou".

A ex-BBB então compartilhou com seus seguidores um print da mensagem enviada pelo seu pai. "Muito orgulhoso de você, não de onde chegou e aonde vai chegar ainda, mas COMO chegou", disse Carlos na mensagem.

Visivelmente emocionada no avão, a irmã de Leo Picon (26) postou fotos com os olhos cheios de lágrimas. Mesmo emocionada, a futura atriz da TV Globo não perdeu o bom humor e pediu aos fãs: "Alguém faz uma figurinha, por favor".

Após aterrizar, a participante do BBB 22 continuava emocionada e desabafou: "Fico emocionada quando as pessoas que eu amo falam que estão orgulhosas. Te amo, pai!".

