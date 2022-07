Jade Picon desabafa e reflete sobre confiança: "Às vezes você descobre cada coisa"

Ex-BBB Jade Picon deixou um desabafo enigmático nas redes sociais e refletiu sobre confiança

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 10h03

Na madrugada desta quinta-feira, 21, a ex-BBB Jade Picon (20) usou as redes sociais para compartilhar um desabafo enigmático e deixou os fãs curiosos.

Através de seu perfil no Twitter, a ex-BBB que está no elenco de Travessia, a nova novela da Globo, falou sobre confiança em outras pessoas.

Com um tweet, Jade Picon falou sobre pessoas que buscam prejudicar o outro e mostrou seu descontentamento ao escrever: "Por isso que eu demoro pra confiar nas pessoas, mas as vezes você descobre cada coisa. O pior ou melhor é que eu nem sinto raiva. Confio no poder da vida de cobrar quem faz as coisas pra prejudicar o outro pensando só em si mesmo, porque se fosse pra eu cobrar…Ai ai, indignada", escreveu Jade.

Nos comentários, fãs de Jade aproveitaram para perguntar o que aconteceu, mas, Jade seguiu sem revelar o propósito de seu post enigmático.

Veja o desabafo de Jade Picon:

por isso que eu demoro pra confiar nas pessoas, mas as vezes vc descobre cada coisa. o pior ou melhor é que eu nem sinto raiva. confio no poder da vida de cobrar quem faz as coisas pra prejudicar o outro pensando só em si mesmo, pq se fosse pra eu cobrar…aiai indignada — Jade Picon🌪 (@jadepicon) July 21, 2022

Gloria Perez defende a atuação de Jade Picon em sua nova novela, Travessia

A autora de novelas Gloria Perez (73) se pronunciou sobre a decisão de escalar a ex-BBB Jade Picon (20) para o elenco da novela Travessia, próxima trama das 9 da Globo. Ela defendeu a atriz das críticas que recebeu por não ter uma formação profissional na área de atuação antes de aceitar o desafio de atuar em uma novela.

“Nenhuma arte tem uma única porta de entrada. É claro que o ideal é que a pessoa chegue com uma formação sólida, mas muitas vezes, descoberto o talento, a formação começa a se fazer depois da escolha. O importante é que se faça. Esse é o histórico de muitos grandes atores. Jade fez teste e surpreendeu. Só por isso foi escolhida. E desde então vem sendo preparada”, contou ela ao Jornal O Globo.