Ivete Sangalo revela para quem está torcendo no BBB 24

A cantora Ivete Sangalo elogia a postura de um participante do BBB 24 no jogo e revela que torce para que ele seja o campeão

Em participação no programa MesaCast BBB, da Globo, a cantora Ivete Sangalo contou que tem um favorito na casa do BBB 24. Ela foi questionada sobre quem quer que seja o campeão da temporada e ela entregou que torce por Davi.

A artista elogiou a postura dele no jogo. "Davi é um cara que eu tenho um carinho especial. Ele é baiano. Eu acho que aquela casa deixa a pessoa meio confusa no dia a dia. E você que, mesmo nessa loucura toda, mesmo nessas tentações da alma, ele tem o raciocínio lógico e bom. Não só ele. Gosto muito de Bia, gosto da menina de Belém, de Manaus, Cunhã…”, afirmou.

Logo depois, ela comentou sobre a personalidade de Fernanda. "Eu vejo Fernanda como uma pessoa que precisa de um abraço. Não acho que ela é uma pessoa do mal. Você vê que quando ela fala das coisas, ela fala muito pedindo um colo do que um sentimento dela para com as pessoas. Mas eu torço por Davi”, comentou.

Ivete Sangalo revelou no Mesa Cast que torce por Davi no BBB 24. pic.twitter.com/VJRIt6RpTG — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 22, 2024

Detalhe da festa das filhas de Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo comemorou o aniversário de 6 anos das filhas gêmeas, Marina e Helena, em grande estilo. A mamãe coruja organizou uma festa luxuosa com o tema da animação Alvin e os Esquilose as meninas ganharam um bolo decorado estiloso.

O bolo de aniversário delas contou com quatro andares equilibrados de forma diferente e com muita decoração. O doce teve os bonecos representando os personagens da animação, teclas de piano, instrumentos musicais, flores, elementos praianos e os nomes das meninas.

Vale lembrar que Marina e Helena comemoraram os 6 anos no dia 10 de fevereiro, mas a festa só aconteceu agora por causa do Carnaval e porque a mãe delas, Ivete, foi internada por alguns dias com pneumonia.