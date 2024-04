Isabelle analisa trajetória no BBB 24 e planos pós-reality: "Saio campeã"

Isabelle refletiu sobre os ensinamentos que recebeu durante o BBB 24 e revelou detalhes de seus planos após o término do reality show

Gratidão é a palavra que define o sentimento de Isabelle com a experiência do Big Brother Brasil 24. A manauara entrou no jogo certa de que iria honrar sua cultura e seguir seu coração, e foi assim até o último dia de reality show.

Confiante em seus objetivos, a sister se arriscou em um jogo solo, capaz de levá-la à tão sonhada Final. Em entrevista ao GShow, a terceira colocada da edição refletiu sobre suas amizades, estratégias e a força de sua participação fora da casa, que conseguiu unir os bois Caprichoso e Garantido, do Festival de Parintins, em prol de sua permanência no BBB.

"Meu maior objetivo era, de fato, ser campeã. E eu consegui alcançar. Essa vitória vem independentemente do pódio, em um sentimento de merecimento com o carinho do povo, os trabalhos que já estão chegando. Eu entrei com o interesse de ser campeã, e saio campeã", ressaltou a cunhã-poranga.

Isabelle também analisou os motivos que a fizeram permanecer por 100 dias na casa mais vigiada do Brasil. "Acho que o que me trouxe esse título foi ter uma personalidade única, apesar de não ter agradado a todos, e uma forma muito íntegra de jogar. Outra coisa foi meu carisma, minha alegria, essa luz toda que irradia vinda dessa ancestralidade cultural que tenho muito orgulho, que é de Parintins. Também acredito que nos primeiros paredões, logo no início do jogo, a minha amizade com o Davi. Nós dois jogávamos de forma unilateral, o que nos fortaleceu como jogadores e como amigos e irmãos lá dentro. Então, acho que esses pontos contribuíram para que eu chegasse na final. E muito jejum e oração, orei muito lá dentro".

A sister chegou a protagonizar a vitória de uma prova de resistência ao lado de Beatriz, com quem conquistou uma liderança em dupla. Após um longo dia de reflexão, Isabelle optou por deixar o Líder para a vendedora do Brás. "Entra essa questão de eu me colocar no lugar do outro. Dentro do jogo é necessário, muitas das vezes, você se priorizar, e aquele momento foi mais um dos que eu me coloquei no lugar dela. Ela falou muito sobre a festa, sobre o quanto ela precisava da imunidade porque estaria mais no alvo do que eu. Então, aquilo tudo mexeu muito comigo. Eu poderia ter sido mais incisiva, mas acho que foi como tinha que ser.", justificou.

"Óbvio que o dinheiro me adianta muito, mas não nego que naquele momento queria muito ter vivido o sabor da liderança, para administrar o jogo e para ter a minha festa. Mas Deus sabe o que faz, aquele momento foi necessário", refletiu a terceira colocada.

Ao longo da temporada, a sister se manteve firme em sua amizade com o Davi, mesmo com todos os embates que o envolveram dentro da casa. Sobre o motivo de não soltar a mão do amigo, Isabelle refletiu: "Não foi uma coisa que eu decidi, aconteceu naturalmente. Eu conheci o Davi no puxadinho e ele já veio para mim com um sorriso e conversas incríveis. Quando começou o jogo, com a personalidade dele de jogador, eu vi que as pessoas não queriam ter a oportunidade de conhecê-lo. Elas queriam ter opções de voto e ele foi um voto confortável por muito tempo para a casa.", analisou.

"Eu via aquilo e pensava que a pessoa de quem elas estavam falando não era a mesma que eu conhecia, mas eles também não queriam conhecer. Eu o via muito sozinho e excluído, e aquilo me deixava triste. Eu o incentivava muito a ter outros amigos para não ficar tão isolado e por uma questão de jogo, porque é uma dinâmica de convivência. A gente às vezes divergia, mas se respeitava no posicionamento. Entre subidas e descidas, não me arrependo de absolutamente nada. Voltaria e faria tudo exatamente do jeito como foi".

Planos pós-BBB 24

Isabelle Nogueira não deixa de citar o Festival de Parintins entre suas prioridades de trabalho após a final do BBB 24. A sister ressaltou seu desejo de conquistar o prêmio do reality fora do programa e compartilhou seu desejo em trabalhar com a comunicação.

"A gente vai ter o Festival de Parintins agora em junho. Tem ensaio, correria e uma grande loucura já acontecendo e vou me preparar para o festival. Quero muito trabalhar e conquistar aqui fora o dinheiro do prêmio do programa. Gostaria muito de trabalhar com comunicação, eu gosto muito de falar. Queria ter a experiência de trabalhar na TV, mas não me vejo como atriz. Não sei se a Globo me daria uma oportunidade dessa, mas se tiver que estudar, estou preparada para isso. Vou ver o que Deus tem para mim, para trabalhar e ajudar minha mãe", contou.

Ainda durante a conversa, Isabelle refletiu sobre o que mudou agora que deixou a casa. "Acho que agora eu consigo considerar a minha resiliência porque lá dentro a gente se renova a cada dia. Hoje saio muito alegre, grata, empolgada e resiliente, mas certa de que eu tenho fraquezas como todo mundo, como qualquer ser humano, principalmente estando em um confinamento".