Isabella Cecchi aposta na eliminação de sister do BBB 24: ‘Em cima do muro’

Em entrevista à CARAS Brasil, Isabella Cecchi aponta quem não deve vencer o BBB 24 e quem vai ser a última eliminada do reality show

Davi Brito venceu a última prova e é o primeiro finalista doBBB 24. Com o resultado, Matteus Amaral, Isabelle Nogueira e Alane estão no último paredão da temporada. Quem vai ser eliminado? Para Isabella Cecchi, do BBB 19, uma sister deve deixar a disputa pelo prêmio milionário neste domingo, 14. Em entrevista à CARAS Brasil, ela opina sobre os últimos acontecimentos do reality show.

"Acho que a Isabelle sairá domingo porque ficou muito em cima do muro, não se posicionou e dos 4 foi a que menos jogou", dispara a estudante de Medicina, que aponta quem não deve vencer a temporada 'do programa comandado por Tadeu Schmidt.

"A Alane. Apesar de ter tido vários confrontos, acho que teve várias atitudes infantis no programa", opina. A sister vai enfrentar um paredão contra um casal formado recentemente: Matteus e Isabelle. Sem aliados na casa, já que Beatriz Reis foi a vigésima eliminada da temporada, Alane tenta sobreviver no jogo contra três concorrentes.

Dentro da casa, a aproximação entre os amigos de Davi levantou suposições sobre uma suposta estratégia de jogo. Questionada sobre como observa a movimentação, Cecchi aponta incoerências nas atitudes de Matteus.

"Não acho que foi estratégia dela, acredito que ela realmente sentiu algo por ele, mas achei estranho que ele tinha combinado de conversar com a Anny [Deniziane Ferreira] aqui fora, dizia que não tava solteiro e do nada mudou e disse que tava solteiro", analisa.

Matteus e Isabelle se envolveram amorosamente após incentivos de Alane e Beatriz. As duas sisters se arrependeram, já que formar um casal no reality show pode unir duas torcidas. Para Isabella, a atitude das duas foi impensada. "Acho que Bia e Alane tambem não precisavam ter incentivado o casal, visto que eram amigas da Anny. Gosto muito do Matteus e sei que ele tem um otimo coração", ameniza.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Deniziane disse que ela não vai comentar sobre o namoro de Matteus e Isabelle. A sister tem tido crise de ansiedade desde que deixou o BBB 24 em fevereiro.