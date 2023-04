Globo expõe mensagens divertidas de Amanda implorando para entrar no BBB

Após ser campeã do programa, Amanda teve as mensagens que mandou para o perfil da emissora expostas

A campeã do BBB, Amanda, bem gente como a gente, enviou diversas mensagens para o perfil da rede Globo tentando se inscrever para participar do programa. A emissora aproveitou para mostrar as mensagens da médica e como o mundo gira.

Na mensagem direta do Instagram, a médica estava fazendo também a inscrição do irmão em 2017, quando enfrentou problemas e escreveu: "Não dá para fazer a inscrição do BBB há vários dias. Estou tentando fazer a do meu irmão". Depois, em 2021, ela parece não ter conseguido terminar o cadastro."Globo, abre as inscrições do BBB. Eu preciso terminar", afirmou.

Ela, então, fez uma autopropaganda: "Vocês não podem me perder, Globo! Sou médica intensivista, tava de plantão. Abre uma exceção, deixa eu enviar meu vídeo!". O pedido contou até com uma selfie.

A emissora, claro, não tinha respondido o comentário dela, mas após ela ser campeã aproveitou para brincar com a situação: "Ela pediu, entrou e saiu milionária. Tão vendo o poder de mandar uma mensagem e jogar para o universo?"

