Gil do Vigor chora ao ver reação inesperada de Alane na semifinal do BBB 24

Gil do Vigor ficou comovido ao ver a tristeza de Alane e a reação dela ao receber a notícia de que foi eliminada do BBB 24 na semifinal

O ex-BBB e economista Gil do Vigor apareceu com os olhos cheios de lágrimas e comovido ao ver a reação de Alane ao ser eliminada do BBB 24, da Globo, durante a semifinal. Após receber a notícia de sua saída, a sister chorou e bateu em si mesma em um momento de desabafo.

Com isso, Gil decidiu demonstrar o seu apoio para ela e relembrou sua própria experiência quando participou do reality show. "Quando Sarah [Andrade, também do BBB 21] sai do programa, eu me sinto a pior pessoa do mundo. E sentir isso é muito ruim, porque você se sente ruim, mau. E ver essa menina sentir isso, falar isso. Ela não é uma pessoa ruim, gente. Como a pressão, como as coisas são difíceis. Não, Alane, não fique assim, menina. Ô meu Deus, gente", disse ele.

E completou: "É que a internet julga, critica, ataca, e é assim que a gente fica: acha que tem que ser perfeito toda hora. Gente, por favor, vamos ter empatia, gente. No que está se transformando a internet?!".

Na legenda do post, ele afirmou: "Precisamos AMAR! A saída da Alane me tocou muito e é uma realidade de todos nós que nos cobramos. Fica bem, menina! Menos julgamentos na INTERNET, sem julgamentos e cobranças de perfeição".

View this post on Instagram A post shared by GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Alane reage ao ver sua porcentagem de eliminação

A ex-BBB Alane participou do programa Bate-papo BBB após ter sido eliminada do reality show na semifinal. Então, ela reagiu ao ver que foi eliminada com apenas 51,11% dos votos do público, o que foi a menor porcentagem da temporada.

"Caramba, por muito pouquinho eu não fiquei. Estou menos pior agora. É uma conquista, uma vitória saber que as pessoas realmente tentaram fazer eu ficar. Fico muito feliz com isso", disse ela.

Então, ela analisou as outras porcentagens que viu na tela. "Caramba, como é que a Bia saiu com 82%? A Raquele com 87%?", disse ela. Então, Thais Fersoza explicou: "Então, teve muito a ver também, na época, com quem que estava indo, né? Com dois amigos...".