Fred Desimpedidos passeia de barco com filho depois de sair do BBB 23

Ex-BBB e youtuber Fred Desimpedidos encanta com fofura de filho, Cris, em passeio de barco

Nesta segunda-feira, 27, o youtuber e ex-BBB Fred Bruno, do canal Desimpedidos, encantou os seus seguidores ao aparecer em suas redes sociais curtindo um passeio de barco ao lado de seu filho, Cris (1), fruto de seu relacionamento com a influenciadora e empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa.

“O motivo do meu ‘sumiço’ nos últimos dias”, escreveu o influenciador esportivo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Fred surge com o pequeno no colo, curtindo o momento de folga com ele, que foi o principal motivo da desistência do youtuber da Casa do Reencontro, pois estava com muita saudade do filho.

Os comentários da publicação foram inundados por elogios para a dupla extremamente fofa. “Ficou até mais feliz depois de sair do BBB”, brincou uma seguidora. “Você é maior que o BBB, meu caro”, exaltou um outro. “O neneco é a cara do pai dele”, exclamou uma terceira, completamente chocada com a semelhança entre Fred e Cris.

Veja a publicação do youtuber e ex-BBB Fred Desimpedidos curtindo um passeio de barco com seu filho, Cris:

Reencontro com o filho

Nesta última quarta-feira, 22, Fred encantou as redes sociais ao compartilhar em seu Instagram uma foto do seu reencontro com o filho. O influenciador compartilhou uma selfie com o filho Cris, fruto do seu relacionamento com a youtuber e empresária Bianca Andrade.

O jornalista surgiu deitado no chão vestindo uma camiseta regata branca. Já o pequeno Cris aparecia sorrindo ao lado do pai com uma camiseta verde. "Agora sim, com o meu maior prêmio", disse ele na legenda.

