Fred Desimpedidos posta primeira foto ao lado do filho Cris depois do BBB 23

O influenciador Fred Desimpedidos compartilhou uma foto do seu reencontro com o filho Cris depois de ser eliminado do BBB 23

Nesta última quarta-feira, 22, Fred Desimpedidos encantou as redes sociais ao compartilhar em seu Instagram uma foto do seu reencontro com o filho.

O influenciador compartilhou uma selfie com o filho Cris, fruto do seu relacionamento com a youtuber e empresária Bianca Andrade.

Fred surgiu deitado no chão vestindo uma camiseta regata branca. O pequeno Cris aparecia sorrindo ao lado do pai com uma camiseta verde.

“Agora sim, com o meu maior prêmio”, se declarou o papai na legenda da foto fofa do reencontro entre pai e filho.

Nos comentários, a mãe de Cris e ex-namorada de Fred, Bianca marcou presença e escreveu: “Hahahaha. Cara de um, focinho do outro que ódio”. O piloto Felipe Massa também comentou: “Melhor prêmio de todos! Parabéns por tudo”.

Os seguidores do influenciador do canal Desimpedidos adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários! “Não tem dinheiro no mundo que pague esse prêmio”, escreveu um fã. E outra seguidora comentou: “O verdadeiro campeão é aquele que coloca o que realmente importa em primeiro lugar. Nada no mundo é melhor ou maior que esse amor”.

Explicou!

Nesta última quarta-feira, 22, Fred explicou nas redes sociais algumas decisões que tomou ao longo de sua passagem pelo BBB 23.

Uma delas, foi ter escolhido não atender o Big Fone: “Muitas vezes o Big Fone tocava e colocava as pessoas no Paredão. Eu pensei: ‘Seu eu não sou alvo nem voto de ninguém, para que eu vou atender o Big Fone?’. Foi uma estratégia minha que soou como omissão aqui fora”, disse.