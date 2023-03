BBB23: Fred Desimpedidos explica motivo de não atender o Big Fone

Eliminado, Fred Desimpedidos não admite erro e defende falta de atitude explicando estilo de jogo no BBB 23

Nesta quarta-feira, 22, o youtuber e agora ex-participante do Big Brother Brasil 23Fred Bruno, do canal Desimpedidos, decidiu falar sobre as polêmicas que viveu dentro da casa mais vigiada do país. O principal e mais criticado pelos internautas foi a apatia do influenciador em relação ao Big Fone e sua falta de atitude em outros momentos do confinamento.

“Muitas vezes o Big Fone tocava e colocava as pessoas no Paredão. Eu pensei: ‘Seu eu não sou alvo nem voto de ninguém, para que eu vou atender o Big Fone?’. Foi uma estratégia minha que soou como omissão aqui fora”, começou a explicar o youtuber, já fora da casa.

“Entendo as pessoas que têm essa visão, mas para minha estratégia de jogo naquele momento, eu achei que foi interessante, tanto é que não fui ao Paredão mesmo tocando o Big Fone e passando pelas semanas”, completou Fred.

Fred foi eliminado na última terça-feira, 21, após uma disputa para lá de acirrada com a Miss Alemanha e ativista Domitila Barros. O youtuber teve 50,23% dos votos válidos do público. Ele ainda teve a chance de tentar voltar para o confinamento, quando foi mandado para a Casa do Reencontro, mas decidiu desistir e voltar para a realidade, visto que há dias afirmava que estava chegando em seu limite.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)



Desabafo!

Enquanto isso, na Casa do Reencontro, Tina confrontou Cristian em relação às atitudes que o brother tinha quando ainda estava no jogo. "Tem um vídeo de vocês no quarto olhando o corpo das mulheres, que é do meu quarto, isso foi uma coisa, assim, completamente ofensiva. Mas teve uma situação bem particular, que repercutiu muito lá fora e me machucou muito. Foi quando vocês deram risada, durante a festa, quando a Key diz: 'Alguém quer beijar' e vocês, tipo, 'a Tina, não sei o que'”, relembrou a sister.