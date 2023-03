BBB23: Tina cobra Cristian sobre atitudes dentro da casa: 'Completamente ofensiva'

Na repescagem, concorrendo a duas vagas de volta ao programa, os brothers conversaram sobre coisas que aconteceram dentro da casa

Na Casa do Reencontro, Tina chamou Cristian para conversar sobre algumas atitudes do ex-brother na casa do BBB 23 que a incomodaram enquanto estavam na casa mais vigiada do Brasil.

A miss explica que, por causa de alguns vídeos que viu do programa, não o respondeu fora da casa. "Foi uma coisa que me incomodou muito, não só tua, como vários outros meninos da casa, Gustavo, Black [Cezar], várias pessoas", diz Tina.

A ex-sister fala que sempre teve uma vivência muito legal com Cristian na casa e que os dois conversavam muito sobre o game do ex-brother, mesmo que não jogassem no mesmo grupo.

Tina, então, cita os episódios que não gostou no programa:

"Tem um vídeo de vocês no quarto olhando o corpo das mulheres, que é do meu quarto, isso foi uma coisa, assim, completamente ofensiva. Mas teve uma situação bem particular, que repercutiu muito lá fora e me machucou muito. Foi quando vocês deram risada, durante a festa, quando a Key diz: 'Alguém quer beijar' e vocês, tipo, 'a Tina, não sei o que'".

Cristian diz que sabe que isso pegou muito mal: "Tina, juro: não foi por nada. A gente estava na festa brincando. E a gente trocava muito, a gente vivia grudado".

"Foi completamente desrespeitoso, tipo, não sou um produto", rebate a ex-sister, dizendo que foi um vídeo que a machucou muito e, por isso, decidiu se recolher desde que o empresário deixou o programa.

"Realmente peço desculpas pelas duas situações", diz Cristian. E a miss finaliza: "Não gostei, foi bem ofensivo. Como mulher, como mãe, foi uma coisa sem cabimento".

Após o BBB23, Fred revela futuro do romance com Larissa:

Fora do BBB23, Fred foi questionado pela primeira vez e contou o que planeja sobre seu romance com Larissa. O influenciador disse que precisa "entender" o que vai acontecer, principalmente porque a educadora física decidiu tentar retornar ao reality.

"Agora preciso entender como é que vai ser, quanto tempo ela vai durar ali na Casa do Reencontro, caso ela volte. Torço muito para que ela volte para o jogo, sempre confiei muito no potencial dela", disse o brother ao GShow.