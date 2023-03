Após o BBB23, Fred revela futuro do romance com Larissa: "Sempre deixei claro"

Fred revela futuro do romance com a sister; para ele, é preciso esperar ela realmente deixar o programa

Fora do BBB23, o influenciador Fred foi questionado pela primeira vez e contou o que planeja sobre seu romance com Larissa. Ainda sob o efeito da adrenalina, ele disse que precisa "entender" o que vai acontecer, principalmente porque a sister está na Casa do Reencontro.

"Agora preciso entender como é que vai ser, quanto tempo ela vai durar ali na Casa do Reencontro, caso ela volte. Torço muito para que ela volte para o jogo, sempre confiei muito no potencial dela", disse o brother ao GShow

Fred deixou claro que está torcida para que ela volte ao programa. "Tanto com as relações, tanto com o lado bonzinho, tanto do lado 'malzinho' para cutucar, ir para cima, para mostrar as armas que ela tem. Torço muito para que ela volte e, depois disso, a gente conversa e vai entender o que acontece."



Ele disse que tudo o que aconteceu foi inesperado. "Sempre tentei buscar ser o máximo coerente lá dentro. Falo até brincando que a Larissa foi minha maior incoerência. Eu deixei claro que não ficaria com ninguém dentro do BBB, porque acho que poderia atrapalhar meu jogo. Mas, a partir do momento que vi que a gente tinha uma troca de jogo muito grande e já estava rolando uma aproximação ali, eu entendi que não interferia."

DESISTIU

O influenciador Fred não quis participar da dinâmica da repescagem do BBB 23, da Globo. Logo após ser eliminado do reality show, ele foi levado direto para a Casa do Reencontro e se deparou com os ex-participantes reunidos. Porém, ele não quis permanecer na competição para voltar para o programa.

Assim que Tadeu Schmidt entrou na Casa do Reencontro para falar com os ex-BBBs, ele deu a opção para alguém desistir caso não quisesse continuar, já que ali não tinha o botão da desistência. Então, Fred rapidamente se pronunciou e disse que não quer jogar a repescagem.

“Eu quero desistir. Para mim não dá. Eu prefiro sair com a lembrança do Big Brother para sempre do que continuar vivendo fora do meu limite. Recentemente, eu vinha perdendo meu brilho. Vou amar acompanhar a dinâmica, mas da minha casa, com a minha família”, disse ele.