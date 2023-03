Fred conta reação inesperada de Boca Rosa quando soube que ele viria para o BBB 23

O jornalista Fred, fez a revelação sobre a ex- BBB e mãe do seu filho durante um papo na varanda da casa

Na área externa do BBB 23, Fred conversa com a ex-rouge, Aline Wirley e a médica Amanda, sobre a reação da ex-BBB Bianca Andrade, e mãe do seu filho, quando soube que ele viria para o BBB.

"Em um primeiro momento, ela desligou na minha cara", diz rindo. Logo depois, explica melhor: "Ela falou ‘pera, preciso processar’".

A ex-sister foi a primeira pessoa para quem ele falou - "por causa do neném" - e afirmou: "Se ela falasse 'não', eu não viria. Mas aí, a gente foi conversando, foi amaciando, depois ela foi uma das que mais me apoiou".

O brother conta que o programa também desperta "gatilhos ruins" na ex. "Ela foi meio cancelada", comentou. Quando a participação do youtuber foi anunciada, a influencer fez questão de declarar sua torcida e demonstrar seu apoio para o papai do Cris.

“Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos”, escreveu a influencer. “Nossa torcida aqui em casa pro papai do Gudugo é declarada."

Fred revela o que vai fazer se Larissa for eliminada

Nesta terça-feira, 14, Fred, do canal Desimpedidos, revelou que já decidiu o que vai fazer para matar a saudade caso a professora de educação física Larissa Santos, seu affair, for eliminada no Paredão do Big Brother Brasil 23. O influenciador esportivo disse que vai cheirar a calcinha da amada se ela sair ao invés da Miss Alemanha Domitila Barros, do enfermeiro Cezar Black ou do biomédico Ricardo Alface.

“Vou virar a Key. Vou ficar três dias cheirando a calcinha dela achando que é paredão falso”, brincou o influenciador, fazendo referência a jogadora de vôlei Key Alves, que ficou bem mal quando seu namorado, o fazendeiro Gustavo Benedetti, saiu da casa mais vigiada do país.