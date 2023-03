BBB23: Fred revela o que vai fazer se Larissa for eliminada

Youtuber Fred Desimpedidos revela ideia curiosa do que fará se Larissa sair do BBB 23

Nesta terça-feira, 14, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, revelou que já decidiu o que vai fazer para matar a saudade caso a professora de educação física Larissa Santos, seu affair, for eliminada no Paredão do Big Brother Brasil 23. O influenciador esportivo disse que vai cheirar a calcinha da amada se ela sair ao invés da Miss Alemanha Domitila Barros, do enfermeiro Cezar Black ou do biomédico Ricardo Alface.

“Vou virar a Key. Vou ficar três dias cheirando a calcinha dela achando que é paredão falso”, brincou o influenciador, fazendo referência a jogadora de vôlei Key Alves, que ficou bem mal quando seu namorado, o fazendeiro Gustavo Benedeti, saiu da casa mais vigiada do país.

Fred disse que se Larissa sair, ele vai virar a Key, vai ficar 3 dias cheirando a calcinha da Larissa achando que é paredão falso 😂#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/Kf9eySOgDl — Central #BBB23  (@CentralRedeBBB) March 14, 2023

Previsão! Enquetes tentam prever quem será o próximo eliminado do Big Brother Brasil 23

As enquetes da Uol e do site Notícias da TV feitas para preverem o resultado do Paredão desta terça-feira, apontam uma forte rejeição a um dos quatro emparedados. No UOL, Larissa está saindo com cerca de 78% dos votos, uma taxa de rejeição alta. No Notícias da TV, a professora de Educação Física sai com uma porcentagem um pouco menor, 65%.