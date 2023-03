BBB23: Que tombo! Enquetes mostram participante eliminado com forte rejeição

Enquetes mostram participante eliminado com forte rejeição; veja os números

O Paredão quádruplo que chega ao fim nesta terça-feira, 14, no BBB23 deverá marcar a maior rejeição da edição. Isso mesmo: com quatro participantes, ele pode dar para sister um gosto bem amargo.

Pelo menos é o que indicam as enquetes realizadas por vários sites. Entre os leitores do UOL, Larissa está sendo eliminada com mais de 78% dos votos - e os números só cresceram nas últimas horas.

Resultado semelhante é observado no 'Notícias da TV', que mostra a sister com 65% dos votos - ela tem quase o dobro dos votos de Ricardo, que está em segundo lugar na disputa.

Na última noite, o Jogo da Discórdia expôs Alface, mas parece não ter sido o suficiente para marcar sua saída do programa, já que ele vem num crescente e ganhando cada vez mais a simpatia do público. Sua postura combativa tem agradado o público.

Amanda enxerga agressividade em aliada

Após o Jogo da Discórdia nesta segunda-feira, 13, Amanda começou a refletir sobre o comportamento dos brothers, inclusive de sua aliada do Quarto Deserto, a atriz Bruna Griphao. Em conversa com Cara de Sapato, a médica comentou que vê certa agressividade no comportamento da loira e até a comparou com Ricardo Alface.

"Depois do Jogo da Discórdia eu fiquei pensando... Eu daria [a placa] pra outra pessoa. Nem sei se eu daria isso, acho que tenho que me preocupar mais com o meu jogo do que com o dos outros", comentou que não concordou com algumas escolhas do grupo.

Em seguida, Amanda falou sobre não se entender muito bem com Bruna Griphao e já ter tentado conversar com a atriz. "Sabe aquele negócio do tipo, cada um sabe o que sente da pessoa aqui no jogo? Eu entendo o lado dela, mas eu tenho o meu lado de ver tudo o que rolou ali", explicou a médica.