BBB 23: Amanda enxerga agressividade em aliada e a compara com adversário: ''Não concordo''

Após Jogo da Discórdia, Amanda enxerga agressividade em aliada e desabafa sobre não concordar com tudo do Quarto Deserto

Após o Jogo da Discórdia nesta segunda-feira, 13, Amanda começou a refletir sobre o comportamento dos brothers, inclusive de sua aliada do Quarto Deserto, a atriz Bruna Griphao. Em conversa com Cara de Sapato, a médica comentou que vê certa agressividade no comportamento da loira e até a comparou com Ricardo Alface.

"Depois do Jogo da Discórdia eu fiquei pensando... Eu daria [a placa] pra outra pessoa. Nem sei se eu daria isso, acho que tenho que me preocupar mais com o meu jogo do que com o dos outros", comentou que não concordou com algumas escolhas do grupo.

Em seguida, Amanda falou sobre não se entender muito bem com Bruna Griphao e já ter tentado conversar com a atriz. "Sabe aquele negócio do tipo, cada um sabe o que sente da pessoa aqui no jogo? Eu entendo o lado dela, mas eu tenho o meu lado de ver tudo o que rolou ali", explicou.

A médica então continuou opinando sobre o ocorrido da noite: "Qual que foi a justificativa das pessoas ali? 'Ah, porque não era mais grupo'. Só que na hora do Jogo da Discórdia todo mundo fala de grupo... Parece que quando convêm é grupo".

++ BBB 23: Cara de Sapato levanta possibilidade de Paredão falso: ''Vai ser''

A sister ainda completou dizendo que não concorda com as críticas de Bruna a Ricardo Alface. "Quando ela fala do Alface, eu não concordo muito, porque eu também vejo ela falando de maneiras mais agressivas", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Amanda julga atitude 'quieta' de brother no jogo: ''Famoso morde assopra''

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 13, os brothers repercutiram os acontecimentos em conversas com seus grupos. Com Mc Guimê, Bruna Griphao e Aline Wirley, Amanda falou sobre a postura de um brother que fica mais quieto no reality, o ator Gabriel Santana.

Durante o bate-papo, o cantor, líder da semana, comentou que deseja vetar o artista na próxima disputa pela liderança. A justificativa é que o participante não gosta se indispor com ninguém e que acaba ficando muito na dele sem posicionamento

A médica então concordou com o marido da cantora Lexa: "Dá pra ver que nas próprias justificativas dele. Ele não quer se indispor, ele acaba sempre colocando uma outra coisa pra ele não precisar dar a opinião dele".

MC Guimê então analisou a relação de Cezar Black com Gabriel Santana, e questionou os motivos do enfermeiro para não citar o ator em discussões sobre o acordo entre Gabriel e Fred. "Qual motivo faz ele passar pano pro Gabriel? Porque o Gabriel é um cara bom de conversa, já se justificou. Obviamente deve ter tirado o peso do erro dele, pede desculpa", disse.

"É aquele famoso morde e assopra. Faz uma coisa e depois tá lá acariciando, parece que não foi por querer, as atitudes dele", falou Amanda.