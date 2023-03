BBB 23: Fred acorda emocionado ao pensar em eliminação contra Domitila e Gabriel

Em Raio-X, Fred agradeceu fãs e lembrou que esse pode ser seu última dia na casa do BBB 23

O brother Fred Desimpedidos está pressentindo que será eliminado no paredão contra Domitila e Gabriel Santana. No Raio-X, ele contou como está se sentindo por estar na berlinda.

"Dormi muito bem, acordei muito bem. Eu não estava contando com ficar emocionado, porque pode ser meu último dia aqui no Big Brother. Mas, independente de ser o último dia, pode ser um recomeço também", avaliou.

"Eu pedi um sinal para vocês, caso eu fosse merecedor de vencer o Big Brother, que eu permanecesse. Então, hoje é um dia muito importante. Amanhã, com certeza, serei uma nova pessoa. Seja aqui dentro, seja lá fora. Mas estou preparado, independente do que acontecer. Estou ansioso, estou feliz, independente do que vá acontecer", garantiu.

"Independente do resultado, queria agradecer demais, demais todo mundo que votou. De coração mesmo. Só de imaginar que tem gente que reservou um tempinho do dia para fazer isso por mim, me dá uma alegria imensa", disse grato.

