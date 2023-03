Fora do BBB 23, Larissa encontra pai e madrasta de Bruna Griphao: "Família incrível"

Nas redes sociais, a ex-BBB Larissa mostrou o encontro com Kakau Orphao e Luciana Furlan

Larissa Santos usou as redes neste sábado, 18, para mostrar um encontro muito especial. Alguns dias após ser eliminada do BBB 23, a professora de Educação Física se encontrou com o pai e a madrasta de Bruna Griphao, sua parceira no reality show da TV Globo, e ficou muito feliz com a recepção.

Nos Stories do Instagram, a morena postou um vídeo em que aparece dando um abraço apertado em Kakau Orphao, e aproveitou o momento, para agradecer o carinho do pai da atriz e também da madrasta dela, Luciana Furlan.

"Obrigada por tudo. Aii meu papis emprestado", disse ela, que em seguida elogiou a família de Griphao. "Bruna, te amo amiga, sua família é incrível!", completou.

Depois, Larissa contou que vai ficar hospedada no apartamento da atriz no Rio de Janeiro. "Tô aqui no apartamento da Bru Bru. O pai dela e a madrasta foram me buscar ontem. Ah, é a madrasta de verdade, tá? Não é a Domitila. Eu e minha assessora vamos ficar aqui", contou ela, brincando sobre o fato deles brincarem no reality que Domitila Barros era madrasta da atriz.

Confira o encontro de Larissa e o pai de Bruna Griphao:

Larissa encontro com pai de Bruna Griphao - Reprodução/Instagram

Planos pós-BBB

Larissa revelou seus planos após ser eliminada do BBB 23. Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, a morena planeja faturar com o trabalho na internet e demonstra o desejo conciliar a vida de influencer com a de personal trainer.

"Eu já trabalhava também com a internet, gosto bastante. Pretendo também abrir alguma coisa para mim na minha área, mas usando as redes sociais, que sempre gostei. Como eu já fui taxada de tiktoker, de gostar de bater foto, é isso mesmo (risos). Eu gosto, sempre fiz e pretendo continuar e fazer jus a isso. Tenho o maior orgulho de ser taxada assim", disse ela em entrevista ao O Dia.

