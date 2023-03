Fernanda Paes Leme não deixa barato e detona Fred no Jogo da Discórdia: ''Alecrim dourado''

Apresentadora Fernanda Paes Leme detonou postura de Fred no Jogo da Discórdia; veja

A postura de Fred no Jogo da Discórdia está dando o que falar entre os telespectadores e até os famosos, como, a apresentadora Fernanda Paes Leme, estão criticando a maneira como o influencer e os integrantes do Deserto analisam o jogo a seu favor.

Nesta segunda-feira, 13, a artista inclusive comentou em seu Twitter o que acha das falas do jornalista contra participantes como Ricardo Alface. Segundo ela, pelo menos o biomédico admite seus erros e não finge ser um "alecrim dourado", ou seja uma pessoa sem defeitos.

"Pessoal do deserto precisa entender que eles não tão com essa bola toda não…sou #FicaDomitila#FicaAlface#FicaCesar", declarou Fernanda Paes Leme sua torcida para esse paredão dos três contra Larissa, affair de Fred no jogo.

"Alface grandão no discurso hahaha Vai arregar?! Eu amo!", aprovou as palavras do brother durante a dinâmica tensa. Em seguida fez sua análise: "A grande diferença entre o Fred e o Alface no jogo é que Alface não tenta manipular o público e passar de alecrim dourado. Ele assume o que fala e faz, se exalta, chora, se arrepende e grande parte do público entende".

Por fim, Fernanda Paes Leme se mostrou indignada com os discursos de Fred. "Nunca erra…impressionante como a auto crítica passou longe ali…", comentou.

++ BBB 23: Fred detona Cezar e brother rebate: ''Toca o Big Fone você se abraça''

Veja os comentários de Fernanda Paes Leme sobre Fred no Jogo da Discórdia:

Pessoal do deserto precisa entender que eles não tão com essa bola toda não…sou #FicaDomitila#FicaAlface#FicaCesar — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 13, 2023

Alface grandão no discurso hahaha Vai arregar?! Eu amo! — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 13, 2023

A grande diferença entre o Fred e o Alface no jogo é que Alface não tenta manipular o público e passar de alecrim dourado. Ele assume o que fala e faz, se exalta, chora, se arrepende e grande parte do público entende. — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 14, 2023

Nunca erra…impressionante como a auto crítica passou longe ali… — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 14, 2023

Fred tenta expor Domitila, mas acaba desmascarado: ''Acho incrível''

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 13, pegou fogo no BBB 23! Divididos nos grupos que todos já conhecem, Fundo do Mar e Deserto, os brothers sortearam adjetivos e escolhiam alguém do outro grupo para acusar.

Ao tirarem a palavra "arrogante" o grupo de Fred Desimpedidos apontou o nome de Domitila e a escolheu para julgar. Como já pensado antes do jogo, o jornalista levou a fala da ativista sobre Larissa aproveitar a vida no direct ao sair do reality e que sua eliminação ainda não havia ocorrido, porque a Miss Alemanha não tinha articulado com seus aliados.

“Pelé era malandro em uma situação ou outra, mas ele nunca foi sujo, ele nunca jogou baixo, ele nunca foi mentiroso, que foram coisas que você fez", declarou Fred.

Em resposta, Domitila relembrou alguns momentos com o adversário no Quarto Branco. "Eu acho incrível, Fred, não sei se o seu grupo sabe que você me sugeriu no Quarto Branco eu te dar a prova e em contrapartida você iria convencer o seu grupo em não votar em mim, porque tem o poder de persuasão [...] Você foi a pessoa que falou que o Brasil não quer uma pessoa como o Facinho aqui, falou pra gente: 'olha com quem você joga', e vem dizer que eu sou arrogante? Acho incrível", respondeu ela.