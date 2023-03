BBB 23: Ricardo chama Larissa de mimada no Jogo da Discórdia mas ela rebate: "Ninguém te aguenta mais"

Larissa retrucou comentário de Ricardo e acusou ele de traição

Tiro, Porrada e Bomba no Jogo da Discórdia do BBB 23. No retorno do balde à dinâmica, o clima ficou quente entre os brothers do reality.

Divididos em grupos, os participantes precisavam escolher qual confinado se encaixava melhor em termos sorteados.

O Grupo Azul/Fundo do Mar escolheu Larissa como arrogante. Ricardo foi o acusador. Ele se justificou sobre o ponto de vista coletivo.

"Na semana que eu ganhei o Anjo, ela tentou me manipular falando que eu tinha que dar o Anjo para o Fred, porque ele era prioridade, porque ele que me defenderia do início ao fim. Quando eu dei o Anjo para a Tina, três dias depois, ela veio para mim dizendo que o que eu tinha feito tinha deixado claro que eu jamais seria prioridade dela nem dos três, Bruna, Fred e ela", explicou.

"Virou as costas para mim enquanto eu estava falando, se levantou. Nada muito diferente do que ela fez com Fred na frente de todo mundo, uma atitude totalmente arrogante de virar as costas enquanto ele estava falando. No dia da Dove, que teve uma confusão com a Bruna, a Bruna teve um acidente que pegou no rosto da Amanda. Cheguei para ela e falei: 'Larissa, vai lá fora que a Bruna está chorando, dá uma força nela'. Ela me bate na mesa e diz: 'Se a Bruna sai do programa por sua causa, você vai se ver comigo'. Velho, presta atenção em você, olhas as coisas que você faz, olha as suas atitudes, você acha que é intocável aqui. Você não é intocável, você não gosta de ser contrariada. E quando digo que você é mimada, você é mimada, que ninguém pode falar nada com você", completou.

Larissa se defendeu do comentário de Ricardo

"Primeiro, o Alface é uma pessoa que já brigou com a casa inteira e ninguém te aguenta mais. Segundo, o dia que eu falei da Tina, falei porque desde o começo, no mínimo, umas cinco pessoas você já teve como prioridade. Começou com o Fred, depois eu e a Bruna, e o dia que eu cheguei e cobrei de você, foi porque você falou: 'Nós quatro estamos fechados'. E não é bem assim, porque Fred era sua prioridade, a Tina era sua prioridade, depois a Paula, depois Guimê, agora a Sarah. Você está perdido, você não é leal com as pessoas que estão com você desde o começo", rebateu Larissa.