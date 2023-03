BBB 23: Larissa fala sobre adversários serem eliminados: ''Qualquer um que sair vai ser bom''

Em conversa no Quarto Deserto, Larissa fala motivos para os concorrentes do paredão saírem da casa

Após a formação do paredão deste domingo, 13, a professora de Educação Física Larissa, emparedada pela votação da casa, comentou com seus aliados no Quarto Deserto que enxerga vários motivos para seus adversários na berlinda, Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface serem eliminados.

"Eu tenho motivo para os três saírem. Os três comigo. Domitila falou aquilo lá sobre mim que é nada a ver. Achei muito sem noção. O Alface tá com uma briga, formou com a casa inteira para votar em mim. E o Black, na minha cabeça era um combinado de não se votar essa semana. E também tinha consideração por termos ganhado a Prova juntos. E combinamos isso. Na minha cabeça estava em pé ainda", comentou a sister.

Em seguida, Larissa falou que qualquer um deles que for eliminado seria bom para eles. "Qualquer um dos três que sair vai ser bom. Mas vai saber se a errada não sou eu? Eu não tenho nem noção de quem vai sair", disse ela para Fred Desimpedidos e outros brothers.

Larissa se recusa a conversar com Cezar Black

Ainda após a formação do paredão, Larissa ficou chateada com Cezar Black e recusou conversar com seu companheiro de Prova do Anjo. A sister ficou decepcionada ao ser votada pelo enfermeiro, com quem havia feito um "combinado".

"Eu cheguei no quarto e falei pra vocês. Essa semana eu não vou votar no Black porque a gente combinou de não se votar essa semana devido a gente ter feito coisa juntos. Não entendi!", falou ela para os brothers de seu quarto.

Em conversa com seus aliados na casa, Cezar Black explicou o combinado que fez com Larissa e esclareceu seu voto na sister.

"A Larissa tá soltando no quarto como se eu tivesse mentido pra ela", disse Cezar após tentar conversar com a professora. Ele explica que enquanto refletiam como seria a dinâmica do Anjo, os dois combinaram de Larissa ficar com o poder de imunização, caso somente um deles tivesse este direito, em troca ela não votaria nele.