BBB 23: Fred tenta expor Domitila, mas acaba desmascarado: ''Acho incrível''

No Jogo da Discórdia, Fred tenta expor fala de Domitila e sister resgata proposta 'indecente' do brother no Quarto Branco

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 13, pegou fogo no BBB 23! Divididos nos grupos que todos já conhecem, Fundo do Mar e Deserto, os brothers sortearam adjetivos e escolhiam alguém do outro grupo para acusar.

Ao tirarem a palavra "arrogante" o grupo de Fred Desimpedidos apontou o nome de Domitila e a escolheu para julgar. Como já pensado antes do jogo, o jornalista levou a fala da ativista sobre Larissa aproveitar a vida no direct ao sair do reality e que sua eliminação ainda não havia ocorrido, porque a Miss Alemanha não tinha articulado com seus aliados.

“Pelé era malandro em uma situação ou outra, mas ele nunca foi sujo, ele nunca jogou baixo, ele nunca foi mentiroso, que foram coisas que você fez", declarou Fred.

Em resposta, Domitila relembrou alguns momentos com o adversário no Quarto Branco. "Eu acho incrível, Fred, não sei se o seu grupo sabe que você me sugeriu no Quarto Branco eu te dar a prova e em contrapartida você iria convencer o seu grupo em não votar em mim, porque tem o poder de persuasão [...] Você foi a pessoa que falou que o Brasil não quer uma pessoa como o Facinho aqui, falou pra gente: 'olha com quem você joga', e vem dizer que eu sou arrogante? Acho incrível", respondeu ela.

A apresentadora Sonia Abrão, que não é fã de Domitila, até recordou o momento em que Fred fez a proposta para a sister. "OLHAÍ O FRED TENTANDO FAZER A DOMI DEIXAR O CARRO BRANCO PRA ELE EM TROCA DE LIVRÁ-LA DO PAREDÃO! TUDO O QUE ELE TÁ NEGANDO AGORA NO JOGO DA DISCÓRDIA, QUANDO ELA REVELOU ISSO AO PÚBLICO! FRED MENTE NA MAIOR CARA DE PAU! MERECEU O BALDE CAPRICHADO DE MELECA! DETALHE: ACHO DOMITILA INSUPORTÁVEL! DEVERIA SER ELIMINADA E NÃO A LARISSA! MAS NO CASO DO FRED, ELA ESTAVA DIZENDO A VERDADE! A PROVA TAÍ NO VÍDEO", apontou a jornalista.

Veja o vídeo de Fred e Domitila no Quarto Branco:

Fred chama Ricardo de traidor no Jogo da Discórdia e ele rebate: "Você votava na Amanda"

Fred, escolhido como general do grupo amarelo durante o Jogo da Discórdia, escolheu Ricardo como traidor e foi argumentar contra o ex-aliado no BBB 23.

O influenciador explicou por que acha que Ricardo é traidor e o biomédico rebateu sobre o voto de Fred em Amanda.

"Esse debate a gente já teve várias vezes, né, Alface. A diferença é que hoje não vou me exaltar. Uma das coisas que você mais consegue fazer aqui dentro da casa é tirar o pior das pessoas. Vou até aproveitar para retificar uma coisa que eu falei na semana passada, que eu disse que o Brasil estava louco para te ver no Paredão. Jamais teria a presunção em falar em nome do Brasil", disparou Fred.

"Mas uma pessoa que é extremamente arrogante, despreparada, que trata todo mundo mal, que levanta a voz com as mulheres, é muito difícil as pessoas em casa terem vontade de ver uma pessoa dessa em um programa de entretenimento", continuou.

"Você é traidor, por conta daquela questão que eu já falei com o Cowboy lá atrás, mas é só ver a movimentação. Quando viu que era para dividir o grupo, você saiu de perto das pessoas que sempre te defenderam aqui desde o dia 16 de janeiro, usou um argumento de que a gente te usou como chacota, sendo que foi boa parte dessa galera aqui que já te humilhou, que dava risada da sua cara, que te chamava de louco, e você traiu as pessoas que te defenderam sempre. Então, por isso que você é um traidor, Alface", completou. Veja a resposta do brother acusado aqui.