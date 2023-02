Ex-Casa de Vidro, Giovanna Leão desabafa: 'Estou em pânico ainda'

Giovanna Leão, ex-participante da Casa de Vidro do BBB 23, reflete sobre o cancelamento nas redes sociais: 'Foi uma coisa surreal'

A jovem Giovanna Leão, que participou da Casa de Vidro do BBB 23, da Globo, refletiu sobre o cancelamento que sofreu durante a dinâmica. Ela não foi escolhida para entrar no reality show e teve mensagens do passado expostas na internet. Agora, algumas semanas após o ocorrido, ela contou como foi se ver envolvida em polêmicas.

“Eu realmente tive um trauma, eu tô em pânico ainda, e é muito medo, a única palavra que posso usar é medo, foi uma coisa surreal… Tirando a questão do meu pai quando eu descobri o câncer dele, quando a gente descobriu metástase, e quando morreu meu cachorrinho, que era o amor da minha vida, foi o pior momento da minha vida…", disse ela no podcast Vaca Cast.

Então, ela desabafou sobre como está se sentindo atualmente. "Quando eu saí eu precisava muito ir pra terapia e eu continuo precisando muito, porque é muito difícil o cancelamento… Eu agradeço muito vocês que me convidaram pra cá, porque eu não queria sair da cama, é nesse nível que tô, e eu tento ocultar, eu tento fingir que sou forte, uma leoa, da forma como muitos me pintaram, mas gente, é difícil", afirmou.

Além disso, Giovanna comentou sobre os rumores de que teria gastado 150 mil em procedimentos estéticos antes do reality show. Ela disse que é fake news e que fez os procedimentos há algum tempo. "Quando eu fiz isso foi em 2020, eu não tinha nem me inscrito pro Big Brother, era pra mim, pra minha autoestima… Aí eu fiz rinoplastia, fiz lipo, e preenchimento labial eu faço desde os 18/19 anos de idade", declarou.

Giovanna Leão participa do podcast 'Vaca Cast' - Foto: Divulgação

Giovanna Leão é fotografada em dia na praia

Há poucos dias, a ex-Casa de Vidro Giovanna Leão foi fotografada enquanto aproveitava um dia na Praia da Barra da Tijuca. Nas imagens, ela apareceu usando apenas biquíni estilo fio-dental marrom e deixou à mostra suas curvas impecáveis e as pernas torneadas.

Foto: Fabricio Pioyani / AgNews