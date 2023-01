Ex-Casa de Vidro, Giovanna Leão exibe corpão em dia na praia

De biquíni fio-dental, Giovanna Leão, ex-participante da Casa de Vidro, aproveita dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na praia e ostenta corpão

Ex-participante da Casa de Vidro do BBB 23, a jovem Giovanna Leão aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 17, para ir em uma praia. A estrela foi fotografada enquanto se refrescava no mar da Praia da Barra da Tijuca com look mínimo.

Nas imagens, ela apareceu usando apenas biquíni estilo fio-dental marrom e deixou à mostra suas curvas impecáveis e as pernas torneadas.

Vale lembrar que Giovanna não conquistou uma vaga no BBB 23. Ela disputou a preferência do público durante a Casa de Vidro com Paula, que entrou na competição na última segunda-feira, 16.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Giovanna Leão faz desabafo nas redes sociais

Após sair da Casa de Vidro, Giovanna Leão se pronunciou sobre os tuítes antigos que os internautas encontraram e que foram polêmica durante o seu período na competição. “Tive pouco tempo para absorver as informações, mas uma vez que minha mentalidade está há muitos anos mudada, não é difícil me abrir com vocês e mostrar quem eu sou hoje. É um texto longo, mas necessário para esclarecer assuntos muito sérios. Com toda a sinceridade e por quantas vezes forem necessárias, quero pedir PERDÃO por minhas falas totalmente erradas, meu pensamento tão equivocado na época - comparada à atual vivência e consciência de classe que possuo hoje - pois na época eu era cercada apenas pela branquitude e seus privilégios. Mas isso não justifica o que fiz. Nada justifica! Eu sei que errei, mas eu gostaria que vocês me dessem essa oportunidade para que vissem que eu não sou a mesma Giovanna de anos atrás", disse ela.

“Ao grupo que pertenci, e que nunca escondi ter entrado (pois não tem porque mentir para vocês ou fingir algo), espero que entendam que 1. foi há MUITOS anos, 2. a nomenclatura era usada de maneira geral e entre todas as pessoas que estavam no grupo e fora dele (e em outras redes sociais), 3. era um dos grupos mais famosos para divulgar lives, e 4. eu usava o espaço SOMENTE para divulgação de quando eu estava jogando on-line, assim como em outros vários e diversificados grupos! Sobre o envolvimento da menina (que preservar o nome em respeito a ela, pois tive conhecimento de que a atacaram também e isso tem que parar!), pontuo que pedi desculpas logo após o ocorrido, pois mesmo imatura e sem tanto entendimento acerca do tema naquele momento, soube o quanto ela se abalou. Entendo ela não ter aceitado meu pedido de desculpas na época, e peço desculpas novamente!”, pediu.

“Perdão, perdão a todo mundo que ofendi, que despertei gatilhos, que machuquei, que entristeci, que enraiveci. Por fim, reitero que, da mesma forma que não reproduzi esse erro nos últimos anos, me comprometo a estar cada vez mais receptiva e atenta a assuntos dessa temática para que nunca mais se repita, sempre em busca de evolução e aprendizado. Desculpa. Perdão. Estou de peito aberto para ouvir as críticas, continuar aprendendo e dialogar. Compreender cada vez mais e aceitar tudo o que mereço. Obrigada por todo amor que, mesmo com tudo, me ofereceram. Obrigado. O sonho do BBB acabou, mas a vida continua. Tem que continuar. Com carinho e MUITO respeito, Giovanna”, finalizou.