Ex-BBB Maycon rebate fake news após destaque no BBB 24: "Nunca imaginei"

Poucos dias longe do confinamento, o ex-BBB Maycon Cosmer (35) aos poucos tem acompanhado os comentários que sua participação no BBB 24 gerou nas redes sociais. Apesar de ter recebido muitas críticas, a passagem do merendeiro pelo reality também gerou situações divertidas. Em entrevista à CARAS Brasil, o catarinense fez questão de desmentir uma fake news que surgiu sobre seu trabalho.

Logo quando foi anunciado no programa, Maycon se tornou vítima de um boato referente a sua atuação como merendeiro em uma escola pública de seu estado. Segundo um usuário do Twitter, ele teria causado uma revolta entre alunos após ter feito um "estrogonofe de salsicha".

"Ele já trabalhou na minha escola e um dia rolou rebelião do ensino médio porque ele anunciou que iria ter strogonoff e quando a gente chegou na cantina e era strogonoff de salcicha", escreveu um rapaz.

Após a repercussão do caso, que até chegou a virar meme, Maycon confessou que se divertiu com a história e explicou que tudo não passava de uma brincadeira. Ele também explicou que nunca chegou a trabalhar com jovens do ensino médio.

"Estou muito feliz com a repercussão do strogonoff de salsicha, porém é importante salientar que eu nunca cozinhei para o ensino médio. O mais legal é que nunca imaginei a possibilidade de tamanha ousadia. Estou feliz e acolhendo as coisas boas", afirmou.

Dentro do programa, os dotes culinários de Maycon chamou atenção dos colegas e também dos telespectadores, que questionaram se ele estaria usando como estratégia para não ser votado. Mas apesar dos comentários, ele garante que apenas estava querendo demonstrar afeto. "Cozinhar jamais foi uma estratégia, mas eu precisava de uma cozinha pra mim é afetividade. E foi neste lugar que eu sempre a coloquei, com comida não se brinca", frisa.

E é nesse pique que o ex-BBB pretende seguir fora do reality, cozinhando bastante e mostrando o que tem de melhor para oferecer. Perguntado sobre como será seu futuro após o programa, ele revela que está aberto para as oportunidades que surgirem.

"Fazer muita comida é a minha maior paixão, servir pessoas pra mim é divino, porém vai ser sensacional surfar essa onda e me abrir ao novo, eu sou muito esse cara. Quero muito trabalhar e ser feliz fazendo o que eu me propor a fazer", diz.