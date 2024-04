Ex-BBB Matteus se emociona com presente recebido por diretor de novelas

Vice-campeão do BBB 24, Matteus não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre a surpresa que recebeu do diretor Jayme Monjardim

Vice-campeão do Big Brother Brasil 24, Matteus foi recebido por Ana Maria Braga no 'Mais Você' desta quinta-feira, 18, para comentar um pouco sobre sua longa trajetória no reality show da Globo. Ao longo de seu bate-papo com a apresentadora, o gaúcho se emocionou ao falar sobre o presente que recebeu de Jayme Monjardim.

Após a grande final da competição, ocorrida na noite de terça-feira 16, o diretor de novelas surpreendeu Matteus com duas éguas. Através das redes sociais, o veterano contou que o presenteou com a intenção de incentivar o ex-BBB, estudante de Engenharia Agronômica, a ser um criador do animal.

Em conversa com Ana Maria Braga, Matteus agradeceu a surpresa e não conseguiu segurar o choro ao falar sobre o assunto: "Eu estava sempre lutando para conquistar as coisas da gente... É uma bênção mesmo que estou recebendo, quero agradecer ao seu Jayme por todo o carinho. Eu vou abraçar e beijar essas potrancas e não vou parar mais", declarou o ex-BBB.

Vale lembrar que durante o reality show, o vice-campeão comentou diversas vezes a respeito de sua paixão por seu cavalo, que até apareceu no vídeo do Anjo.

Matteus ganhou duas potrancas crioulas do diretor Jayme Monjardim, pra começar sua própria criação de cavalos! Que baita, presente 🐎 #BBB24#RedeBBB#MaisVocê



MATTEUS NO MAIS VOCÊ

Ana Maria Braga causa ao expor passado de Isabelle para Matteus

Na manhã desta quinta-feira, 18, Isabelle e Matteus participaram do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você', da Globo. Além de revisitar a trajetória deles no reality, a apresentadora também causou ao expor detalhes do passado. Isso porque ela decidiu mostrar uma foto do ex-namorado da manauara para provocar ciúmes no gaúcho.

Enquanto tomavam café, Ana Maria revelou que o registro da cunhã com seu ex-namorado viralizou nas redes sociais. O motivo? a semelhança com Matteus. Isabelle imediatamente colocou a mão na cabeça e tentou se esconder enquanto a produção exibia as fotos antigas: "Meu pai amado, eu não acredito nisso", disparou envergonhada.

Na sequência, Ana explicou que queria provocar ciúmes: "O ex-namorado só para te fazer ciúmes. Foi o namorado que ela teve antes de vir aqui pro BBB, né e você tinha terminado já?", a apresentadora questionou. Isabelle confirmou que rompeu o relacionamento há anos e ainda elogiou o ex-namorado. Confira!