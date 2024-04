Ana Maria Braga causa ao expor passado de Isabelle para Matteus: ‘Ciúmes’

Que situação! Ana Maria Braga provoca ciúmes ao mostrar foto do ex-namorado de Isabelle para Matteus ao vivo no 'Mais Você'

Na manhã desta quinta-feira, 18, Isabelle e Matteus participaram do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ da Globo. Além de revisitar a trajetória deles no reality, a apresentadora também causou ao expor detalhes do passado. Isso porque ela decidiu mostrar uma foto do ex-namorado da manauara para provocar ciúmes no gaúcho,

Enquanto tomavam café, Ana Maria revelou que o registro da cunhã com seu ex-namorado viralizou nas redes sociais. O motivo? a semelhança com Matteus. Isabelle imediatamente colocou a mão na cabeça e tentou se esconder enquanto a produção exibia as fotos antigas: “Meu pai amado, eu não acredito nisso”, disparou envergonhada.

Na sequência, Ana explicou que queria provocar ciúmes: “O ex-namorado só para te fazer ciúmes. Foi o namorado que ela teve antes de vir aqui pro BBB, né e você tinha terminado já?”, a apresentadora questionou. Isabelle confirmou que rompeu o relacionamento há anos e ainda elogiou o ex-namorado: “Uma pessoa incrível ele também”, disse.

Mas Ana não se contentou com a resposta e continuou a provocar Alegrete: “Mas parece com ele. Você viu que se parece com você? Você nem olhou’”, a comandante da atração disparou e caiu na gargalhada. Envergonhado, Matteus também deu risada e tentou mudar de assunto: “Não, o passado é dela, deixa pra lá. Eu também tive namorada”, disparou.

Isabelle também começou a rir e tentou desviar: “Cara, eu não tô acreditando nisso”, disse a manauara. Em meio ao climão, a apresentadora aproveitou para puxar um comercial: “Vou deixar os dois conversando aqui”, ela brincou com a situação inusitada depois de provocar o casal, que ganhou o segundo e o terceiro lugar do reality show.

QUE SITUAÇÃO… Ana Maria mostrando o ex da Isabelle para o Matteus.



Ana Maria: "Parece com ele [Matteus]. Você viu que parece com você?"

pic.twitter.com/0odaPLslLt — Central Reality (@centralreality) April 18, 2024

Vale lembrar que o registro de Isabelle ao lado de seu ex-namorado, André Ereiro, realmente ganhou destaque nas redes sociais devido à semelhança com seu affair durante o confinamento. Segundo informações do jornal O Globo, o casal ficou junto por oito anos antes de se separar. Atualmente, ele é casado com outra mulher.

Isabelle e Matteus estão namorando?

Em outro momento do ‘Mais Você’, Ana Maria Braga também quis saber se Matteus e Isabelle já avançaram no clima de romance, mas o estudante confessou que eles ainda não ficaram sozinhos. Por causa da agenda agitada de compromissos pós-reality, eles ainda não pararam para conversar e nem ficaram juntos depois da grande final.

Eles contaram que só se encontram nos bastidores dos compromissos nos estúdios da Globo e trocam beijos e breves conversas, mas ainda vão definir o futuro. Os dois sabem da química que possuem e da amizade que construíram, embora evitem colocar rótulos. Matteus ainda contou que eles vão voltar para suas cidades e conversar sobre o futuro.