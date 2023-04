Ex-BBB Key Alves anuncia que vai se afastar das redes sociais: 'Estou exausta'

Após a grande final do BBB 23, Key Alves decide ficar um tempo longe dos stories do Instagram

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves contou que vai ficar um tempo mais distante das redes sociais após a maratona de exposição por causa da grande final do BBB 23, da Globo, nesta semana. Ela contou que está cansada e quer aproveitar a companhia da família nos próximos dias.

Porém, ela contou que não vai sumir completamente e ainda vai manter um compromisso com os fãs. “Galera, vou ficar off alguns dias dos stories. Estou exausta mentalmente e fisicamente. Foram dias carregados e vou ficar com a família. Está tudo bem. Tenho várias reuniões amanhã e prometo fazer a live mostrando os presentes de vocês, mas vou ficar off do story”, afirmou ela.

Durante as entrevistas por causa da final do BBB 23, Key Alves e Gustavo Benedeti contaram sobre o fim do relacionamento deles, que deu o que falar. Eles contaram que conversaram e estão bem. “Eu falei para ela que agi mesmo de forma errônea da forma que a gente terminou, já pedi desculpa. Não gostaria que tivesse sido dessa forma, mas a gente aprende errando. A gente está tranquilo, está na paz”, afirmou.

Por sua vez, ela também contou que está bem. “Eu estou bem. A gente precisava desse tempo para poder conversar. As nossas rotinas não batem. Ele está sempre viajando e eu também, e por coincidência foi agora o momento que a gente conseguiu se falar”, disse ela, e completou: “E na internet tiveram muitas coisas que não são verdades. Ele acredito em muita coisa, eu também e no fim a gente teve esse momento para conversar”.

Gustavo fala sobre o término com Key Alves

O fazendeiro e ex-BBB Gustavo comentou sobre o término do seu relacionamento com a ex-BBB Key Alves, que deu o que falar nas redes sociais. Os dois viveram um romance dentro do reality show, mas a relação chegou ao fim há poucos dias. Inclusive, ela disse que a separação não foi amigável. Agora, o rapaz comentou o que teria feito de diferente ao decidir terminar a relação com ela.

"Eu saí do BBB totalmente sem noção de nada. Não tinha ideia do tamanho das torcidas, do amor gigante deles. Não imaginava que eu pudesse causar dor pra eles (fãs do casal), sabe? Nunca tive essa intenção. Eu teria tido bem mais cuidado no término com a Key. Teria a protegido mais e tentaria, com certeza, amenizar os conflitos", disse ele ao site Gshow.

Além disso, ele comentou sobre como anda o clima com Key após a separação. "Agora está tudo bem. Eu quero muito continuar tendo um bom convívio com a Key. Ela é uma mulher muito forte e querida, e só nós sabemos o que passamos lá dentro. Foi importante demais para mim e quero ser grato pra sempre", declarou.