Ex-BBBs Gustavo e Key abrem o jogo sobre a separação: 'Já pedi desculpa'

Estão bem? Ex-BBBs Gustavo e Key Alves revelam como anda a convivência deles após o fim do romance: 'Conseguiu se falar'

Os ex-BBBs Gustavo Benedeti (27) e Key Alves (23) participaram da maratona de compromissos nos estúdios da Globo nesta quarta-feira, 26, após a grande final do BBB 23. Em uma entrevista no Gshow, eles contaram sobre como anda a convivência deles após anunciarem a separação. Os dois afirmaram que estão bem e já conseguiram conversar sobre o assunto, já que, na época do término, ela chegou a dizer que a separação não foi amigável.

Gustavo contou que eles conversaram sobre tudo o que aconteceu. “Eu falei para ela que agi mesmo de forma errônea da forma que a gente terminou, já pedi desculpa. Não gostaria que tivesse sido dessa forma, mas a gente aprende errando. A gente está tranquilo, está na paz”, afirmou.

Por sua vez, ela também contou que está bem. “Eu estou bem. A gente precisava desse tempo para poder conversar. As nossas rotinas não batem. Ele está sempre viajando e eu também, e por coincidência foi agora o momento que a gente conseguiu se falar”, disse ela, e completou: “E na internet tiveram muitas coisas que não são verdades. Ele acredito em muita coisa, eu também e no fim a gente teve esse momento para conversar”.

Gustavo e Key explicam ausência em festa dos ex-BBBs

Após a final do BBB 23, alguns ex-BBBs se reuniram em uma festa no Rio de Janeiro, mas Gustavo e Key não foram ao evento. Os dois decidiram descansar no hotel e explicaram a ausência nesta quarta-feira.

"Um dia antes de eu vir para cá (Rio de Janeiro), eu fui dormir muito tarde. Eram umas 3h da manhã, mas ou menos a hora que eu fui dormir. Então ontem eu estava muito cansado, e quando ontem eu sai da gravação do programa, eu estava com muita dor de cabeça, o pessoal chamou eu para sair, e eu acabei indo para o hotel dormir, porque eu estava muito cansado e com fome", disse ele.

Por sua vez, Key Alves se explicou. "Eu fui para o hotel dormir, gente. Não dá pra mim, gente. Eu fui a primeira a ir dormir, então tá tudo certo", declarou.